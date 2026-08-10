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查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）
圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

據紐約郵報報導，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）價值3億美元的超級遊艇「Launchpad」，據報在阿拉斯加海域有船隻受困時，並未立即前往協助，引發外界質疑。

據Alaska Beacon報導，這艘長達387英尺（約118公尺）的巨型遊艇「Launchpad」，周一晚間航行於阿拉斯加彼得斯堡（Petersburg）前往朱諾（Juneau）的途中。當時，一艘長約21英尺（約6.4公尺）的小艇因燃料耗盡受困海上。盡管附近有人發出求助請求，Launchpad卻沒有立即採取行動。

最後，由UnCruise Adventures營運的小型郵輪「Wilderness Legacy」前往協助，將受困小艇拖離險境。

救援行動進行期間，Wilderness Legacy的船長向乘客宣布，查克柏格的超級遊艇Launchpad當時其實比自己的船隻更靠近受困小艇，但卻「拒絕」提供協助。

一名乘客Michael Love事後在發文表示，當郵輪船長宣布這項消息時，「幾乎所有人都在噓聲抗議」。

美國海岸防衛隊表示，這艘小型船隻於周一晚間約9時30分發出求助訊號。海岸防衛隊評估後認為，當時船隻並未處於「遇險」狀態，但約30分鐘後仍發布海上協助廣播，呼籲附近船隻提供援助。

根據Alaska Beacon報導，船舶追蹤資料顯示，當時由UnCruise Adventures營運的Wilderness Legacy，實際上距離受困小艇比 Launchpad 更遠。

追蹤資料也顯示，Wilderness Legacy在前往救援途中經過 Launchpad；與此同時，這艘由這名社群媒體億萬富豪擁有的超級遊艇，仍停留在海面上。

最終，Wilderness Legacy成功將受困小艇拖回安全的Farragut Bay避風水域。

對此，查克柏格的發言人發表聲明澄清，事件發生時，這位科技億萬富豪及其家人並不在船上，且遊艇船員當時使用的是不同的無線電頻道。

「事件發生時，查克柏格和他的家人並不在船上。」聲明指出，「正如海岸防衛隊所說，這艘船當時並未處於遇險狀態。而當船員查看海岸防衛隊透過另一個、與他們當時使用的頻道不同的無線電頻道所發布的聯絡訊息時，救援行動已經開始。」

聲明最後表示，「我們很欣慰所有相關人員都平安無事。」

精華 FAQ

  • 報導指他的3億美元超級遊艇Launchpad在阿拉斯加海域，明明比救援船更靠近受困小艇，卻沒有立即前往協助，因此引發外界批評與質疑。

  • 最後由UnCruise Adventures營運的小型郵輪Wilderness Legacy前往處理，成功將燃料耗盡的小艇拖離海上，帶回安全的Farragut Bay避風水域。

  • 發言人表示，事件發生時查克柏格與家人都不在船上，船員使用的無線電頻道也與海岸防衛隊發布訊息的頻道不同，因此未能及時接到求助。

查克柏格 Meta 郵輪

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