4州聯手指控傷害未成年人 Meta遭1.4兆元天價索賠

Meta被控故意設計令人上癮的產品機制，對未成年人造成傷害。（路透檔案照）

繼先前已有兩次裁決有罪及近10億元的賠償紀錄後，臉書母公司Meta 據報本周將再次站上聯邦法庭被告席。8月12日，四州聯合提起的訴訟將在奧克蘭（Oakland）聯邦法院啟動陪審團篩選程序，檢方指控Meta旗下社群媒體 平台成癮性設計對未成年人造成傷害，向其索賠1.4兆元。

據央視網10日消息，提起訴訟的加州、科羅拉多州、肯塔基州 和新澤西州四州檢察長指控這家全球最大的社群媒體公司Meta故意設計令人上癮的產品機制，對未成年人造成傷害。檢方要求Meta對其旗下社群媒體平台臉書（Facebook）和Instagram面向未成年人的營運方式施加一系列限制，同時支付高達1.4兆元的罰款——這一數字幾乎相當於Meta的全部市值。截至8月7日，Meta市值超過1.5兆元。

Meta執行長兼創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）被列為檢方計劃傳喚的核心證人之一。六個月前，他曾在洛杉磯法院審理的另一起案件中出庭作證。據悉，開庭陳述預計於8月18日開始，審訊將持續約六周。判決結果有望在10月初公布。

在此之前，Meta已有兩次被定罪紀錄，累計被判賠償近10億元。本案不僅是Meta在兒童保護領域面臨的最嚴峻法律考驗，其結果也可能對整個社群媒體產業的未成年人保護政策產生深遠影響。

近年來，美國各地針對社群媒體平台的訴訟層出不窮，指控內容涵蓋未成年人心理健康受損、隱私侵犯及演算法歧視等多個領域，Meta等巨頭均被捲入其中。而在全球範圍內，針對社群平台危害未成年人的問責聲浪也持續升溫。