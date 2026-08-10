AI有望帶來周休3日？科技業員工：每周工作超過90小時

科技巨擘近年來每年投入數千億美元開發各種人工智慧（AI）工具，堅稱能減少人們的工時。（路透）

科技巨擘近年來每年投入數千億美元開發各種人工智慧（AI）工具，這些公司的高層堅稱，AI最終能減少人們的工時，然而科技業員工表示其工時反而增加，最忙碌時甚至每周工作逾90小時。

英國廣播公司（BBC）報導，一名谷歌 （Google ）工程總監4年前曾預測，AI將讓人們於2025年底前實現「周休3日」。

今年稍早，OpenAI 在某種程度上接受這項挑戰。這家企業正式呼籲各公司開始試辦薪資不變的周休3日制，宣稱AI很快就能大幅提升人類工作效率，企業應為此做好準備。

然而，一名去年離職的OpenAI前技術員工告訴BBC，在其任職期間，該公司從未真的試行它建議的周休3日制。

這名前員工形容，OpenAI的工作文化相當嚴苛，頻繁召開「危機會議」、周末加班，以及「極其殘酷」的績效考核都是家常便飯，員工可能因此突然遭到解雇。

Anthropic也強調，其熱門程式設計工具兼聊天機器人Claude能連續自主運作7小時不休息，相當於1個完整的公司上班日。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則說，公司正處於「AI開始戲劇性改變我們工作方式」的時期，且這些工具能讓更少的員工完成比以往更多的工作。

Meta已裁減約1/10員工，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）也警告，隨著AI工具的效能勢必提升，失業潮恐加劇。

儘管如此，不僅開發同時也使用據稱至少將取代部分人類工作的AI工具的科技公司員工卻指出，他們的工時遠超過每周工作5天、每天8小時的傳統工時。

「衝刺期」工時可超過每周90小時

美國科技業多年來傾向朝九晚五的辦公室工作型態，每天工作14小時先前並非常態，但這個情況已有改變。

一名OpenAI前員工說，自己每周至少工作70小時，遠超之前從事的其他科技業工作。此人如今任職於另一家同樣聚焦AI技術的新創公司，除衝刺期（sprint）外，每周工作50至60小時。

衝刺期是科技業常用術語，指新功能或產品發布前數周，員工必須緊鑼密鼓長時間工作的階段。

BBC採訪的科技業員工透露，OpenAI與Anthropic的衝刺期可能持續好幾周，有時7天內的工時甚至超過90小時。

員工「被徵召」至AI團隊

Meta前任與現任員工談到，他們今年突然被調到其他團隊，從事被視為緊急任務的AI相關工作；他們稱這類安排為「徵召」，因為員工並無選擇權。

這位前員工說：「你不能說不，否則就得辭職。」

他們表示，雖然Meta近期開始緩和這種「不接受就走人」的強硬做法，但已有許多員工被迫轉換工作。

根據現任及前任員工的描述，Meta這類團隊的工時往往很長，員工經常加班至深夜或周末，即使在非工作時間也感覺自己得「隨時待命」。

就連並未直接參與AI工具開發的科技業員工，也會因AI增加工時。

Google前員工夏里（Amin Shali）指出，他於5月離職，是因認為AI對他的工作造成負面影響，例如公司內部工程功能失靈時，他經常得通宵工作。

隨著Google將處理器、記憶體等關鍵資源轉移到AI計畫上，這類狀況發生的頻率愈來愈高。

夏里告訴BBC，離職後他的睡眠和整體健康狀況有明顯改善；他了解到，大型科技公司嚴重依賴AI工具，「創造出過度壓榨工程師的不良文化」。

AI省下的時間被消耗掉

一些新研究顯示，AI工具可能反而讓員工增加工作量。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）一項研究追蹤了一家美國科技公司旗下數百位員工，觀察他們於8個月期間使用AI的狀況。研究發現，這些員工「工作速度更快，承擔的任務範圍更廣，每日工時也更長」。

麻省理工學院（MIT）創新學者湯普森（Neil Thompson）表示，即便是引領AI技術開發的科技企業，也不太可能告訴員工，用AI幫自己完成工作後就可以下班了。

湯普森說：「即使（使用AI）真的節省了時間，這些時間也會被修改系統、實施變更以及確保它們正常運作的工作消耗掉。」

加州大學柏克萊分校的研究還發現，科技業員工的工作量增加，部分是因為必須不斷檢查AI工具的產出。

湯普森說：「大家以為減少20%工作量意味著周休3日，但新工作內容不斷湧現。」