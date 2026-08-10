參議員提案「原地養老」：60歲以上 房屋裝修抵稅1萬元

示意圖。（取自123RF）

為了落實讓退休民眾在家「原地養老」(aging in place)的構想，民主黨馬里蘭州 聯邦參議員艾索布斯(Angela Alsobrooks)與紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前聯手提出「2026年老年人無障礙住家稅務抵免法案」(The Senior Accessible Housing Tax Credit Act of 2026)，為住家進行符合規定無障礙改善裝修的60歲以上納稅人將可獲得最高1萬元的聯邦稅務抵免。

Kiplinger網站分析，越來越多美國民眾希望能夠留在自己家裡頤養天年，若要讓房屋變成對老年人更加安全且無障礙，昂貴修繕成為重大阻礙，參院 提案有助於透過對屋主提供稅務抵免來減輕負擔。

報導指出，這項法案也填補了老年人經常面臨的另一項福利空缺，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)通常不涵蓋住宅結構性改造，例如安裝輪椅斜坡道、拓寬門口、無障礙浴室改造等，許多屋主必須自費支付昂貴費用。

艾索布斯在新聞稿中說，這項關鍵店能讓老年人留在自己家裡度過晚年，安裝跟年歲增長有關的改造設施，「對許多人來說，這是他們深愛且居住數十年的家園」

陸天娜表示，為老年人提供安全、無障礙的居住環境應該是一種權利，不是特權。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)對提案表示支持，民主黨紐約州聯邦眾議員賴提默(George Latimer)在眾院提出類似版本的提案。

「2026年老年人無障礙住家稅務抵免法案」重點包括，60歲以上民眾對主要住所(principal residence)或符合條件的第二住所(qualifying second home)進行無障礙裝修，每年最多可以獲得1萬元非退款稅務抵免(nonrefundable tax credit)，可以申請抵免的花費包括裝修準備、組裝、安裝費用以及特定人工成本。

Kiplinger網站分析，根據提案架構，符合資格項目通常包括安裝輪椅斜坡道、安全扶手、防滑地板、浴缸改無障礙切口或淋浴座椅、家具加高器、樓梯升降椅以及拓寬門口等。法案條文提到更換馬桶、浴室盥洗台、廚房或浴室水龍頭。

不過，單純基於美觀考量的一般房屋翻修項目則可能不符合資格，例如廚房翻新。

根據個人理財網站NerdWallet估算，「原地養老」住家裝修花費細目通常包括：安裝安全扶手費用約100元至400元；拓寬門口費用每個入口大約600元2000元；樓梯升降椅(stair lift)平均費用約7000元。