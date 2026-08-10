黑幫大老外孫要「捐腎給媽」緩坐牢？法官下最後通牒
甘比諾(Gambino)黑幫家族已故大老高蒂(John Gotti)的39歲外孫阿涅洛(Carmine Agnello)遭控詐欺新冠疫情紓困貸款被判15個月有期徒刑，6月20日必須向監獄報到卻聲稱要捐腎給與腎病末期的母親維多莉亞‧高蒂(Victoria Gotti)。腎臟移植手術原訂8月3日進行但因故取消，阿涅洛再度請求延後入獄日期到9月18日，但紐約東區聯邦法院法官喬杜里發(Nusrat Jahan Choudhury)發出最後通牒，阿涅洛8月10日如果還沒捐腎，下午2時就去坐牢。
阿涅洛先前表示，捐腎手術取消是因為母親出現嚴重感染，接受一系列的抗生素治療。辯護律師貝爾特拉尼(Robert Beltrani)向法院向法院表示，阿涅洛已做好準備，正在等候醫院通知，隨時都可以捐腎給維多莉亞‧高蒂。
檢方已多次反對讓阿涅洛延後服刑。聯邦檢察官說，阿涅洛即使入獄服刑依然可以捐腎。
根據法院文件，聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)擁有照護器官捐贈手術囚犯的醫療設施。
阿涅洛遭控詐欺「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan)計畫110萬元，2024年認罪之後被判坐牢15個月、賠償120萬元。維多莉亞‧高蒂在訴訟期間曾寫信給法院，請求法官寬恕兒子，並稱讚兒子捐腎是「送給我生命當中最重大的禮物」。
根據檢方調查，汽車零件商Crown Auto Parts提交虛假貸款申請，申報不實員工人數以及資金用途，取得貸款並未用來做為疫情紓困，而是投資於加密貨幣。
阿涅洛的外公高蒂是甘比諾黑幫家族大老，1992年勒索罪名遭到定罪，2002年在聯邦監獄去世。
阿涅洛曾出現在2004年的實境節目真人秀「高蒂一家」(Growing Up Gotti)當中，節目記錄了維多莉亞‧高蒂跟三個兒子的生活點滴。
他因涉嫌詐欺經濟受損災難貸款計畫110萬元，2024年認罪後被判15個月有期徒刑，並須賠償120萬元，原定6月20日入監。 阿涅洛主張要替罹患末期腎病的母親維多莉亞‧高蒂捐腎，手術原訂8月3日，但因感染取消，因此再請求延到9月18日。 檢方多次反對延後服刑，並指他即使入獄也能捐腎；法官則要求他8月10日前完成捐腎，否則當天下午2時就必須報到服刑。
精華 FAQ
他因涉嫌詐欺經濟受損災難貸款計畫110萬元，2024年認罪後被判15個月有期徒刑，並須賠償120萬元，原定6月20日入監。
阿涅洛主張要替罹患末期腎病的母親維多莉亞‧高蒂捐腎，手術原訂8月3日，但因感染取消，因此再請求延到9月18日。
檢方多次反對延後服刑，並指他即使入獄也能捐腎；法官則要求他8月10日前完成捐腎，否則當天下午2時就必須報到服刑。
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