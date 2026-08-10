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線上學位灌水？學生作弊 請AI代上整堂網路課

記者顏伶如／即時報導
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遠距上課示意圖，非新聞當事人。（路透）
遠距上課示意圖，非新聞當事人。（路透）

紐約時報10日報導，線上教育(online education)是大學院校蓬勃發展的業務項目，但如今人工智慧(AI)發展之下，某些作弊學生根本交給AI代為上完一整堂課程，導致線上學位的價值面臨質疑。在實體教室裡，越來越多教育工作者轉而要求口頭報告、手寫考試，但這些策略在虛擬教室難以執行。

根據統計，美國大學生當中超過半數去年至少修了一門線上課程，2019年時則有三分之一學生至少修一門線上課程。

不管是社區大學或全球頂尖大學，學生在許多線上課程裡可能永遠不會跟教授或老師相見，甚至透過視訊互動都沒有，課程進度採取自主進行，老師透過預錄講座進行非同步(asynchronous)教學，作業與考試都透過數位方式繳交。

越來越多實體學校正在擴大線上教學，有時候學生可以完全透過線上教學拿到學位。在其他情況下，學生則修讀單門線上課程。

然而，AI作弊正在迅速複製貼上聊天機器人生成的文章與答題內容，AI代理人(A.I. agents)使得學生把一整個學期的課業外包給AI變成可能，只需要下達簡單指令，就能讓AI代替自己觀看講座影片、上場考試、撰寫論文，還能跟同學們聊天討論作業。

決策者與教育倡議人士花了將近20年時間倡議以線上教學做為一種平等工具，讓育有兒女的低收入勞工家長等非傳統典型的大學生，可以選擇方便的時間、地點學習。

如今AI普及讓這種最便利的高等教育教學型式遭到質疑。

花了20年在線上授課的老師凱倫·科斯塔(Karen Costa)說，去年發現學生繳交作業有大量AI生成內容。

南方大學(Southern University)線上教學老師彼得斯(Kimber Peters)表示，從學生提交作業會看到AI代筆的線索，例如正式文章裡出現「你」(you)，這是常見的AI特性，顯示文章是聊天機器人寫的。

數十年來在多所大學主持線上課程的葛雷(Edward Gray)指出，當學生提交非常完美、引用大量並非規定要求資源的論文時，八成是AI寫的。

某些教職人員呼籲政府對學生使用AI工具展開監督。科技公司到目前為止則在防止AI作弊方面幾乎沒有作為。

紐約時報實際測試，詢問學生最常使用的三種AI工具ChatGPT、Gemini、Grammarly能否代替學生寫論文，沒有任何工具回答「不」。

AI公司並未禁止AI代理人登入Canvas、Brightspace、Blackboard等大學線上學習平台。

精華 FAQ

  • 核心問題是AI作弊快速滲入線上課程，學生可用聊天機器人或AI代理人代看影片、寫作業、考試與討論，讓線上學位的學習真實性與評價受到質疑。

  • AI代理人不只是代寫作業，而是能在學生下達簡單指令後，代替他們完成整個學期的學習流程，包括觀看講座、參與考試、撰寫論文，甚至與同學互動。

  • 部分老師改用口頭報告、手寫考試等方式防弊，但在虛擬教室難以全面執行；另一方面，科技公司對阻止AI作弊幾乎沒有作為，AI工具也未禁止代理人登入校園平台。

紐約時報 人工智慧

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