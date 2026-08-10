被FBI擊斃的俄羅斯裔聯邦包商 是平民還是間諜？

貝洛澤羅夫生前任職於生產高解析度衛星圖像的馬薩爾科技公司；示意圖，非新聞提及事件。 （路透社╱Maxar Technologies）

CNN 10日報導，在國防部合約包商工作、俄羅斯 出生的美國公民貝洛澤羅夫(Ilya Beloozerov)2024年10月4日在密西西比州赫爾南多(Hernando)一間汽車旅館外被聯邦調查局(FBI )幹員開槍擊斃之後，家屬最初對於間諜 指控感到無法接受，後來卻慢慢發現他多年以來一直過著連家人都不知道的秘密雙重人生。貝洛澤羅夫死亡近兩年，聯邦當局對於他的真實身分、為何被開槍打死，始終隻字未提。

貝洛澤羅夫生前最後幾天展開逃亡。他清空銀行帳戶，取消手機，倉促離開原本在維吉尼亞州馬納薩斯(Manassas)郊區住家。逃亡途中，貝洛澤羅夫在麥當勞(McDonald's)遇到擔任州際公路旁長途卡車停車場管理員的格林(Kennon Green)，承諾格林夫妻若願意開車將他帶到加州，將給予3萬元現金做為酬謝，用來購買皮卡卡車。

正在敲定逃亡計畫最後細節時，貝洛澤羅夫在密州赫爾南多一間Super 8汽車旅館外被FBI幹員包圍，至少身中五槍死亡。

CNN報導，貝洛澤羅夫表面上是個慈祥的父親，喜歡國際象棋，因為從事國防包商擁有接觸機密的安全許可。然而，他死亡後隨身物品則被發現持有多名已固男子的身分證件，這是間諜用來偽造身分的常用手段。

貝洛澤羅夫生前最後兩年任職於生產高解析度衛星圖像的馬薩爾科技公司(Maxar Technologies)，處理與俄烏戰爭有關的敏感訊息。

CNN報導，雇主對貝洛澤羅夫的身分出現懷疑而通報聯邦當局，幾周之後他便遭到FBI緝捕。

貝洛澤羅夫1974年出生於蘇聯，1987年隨父母移民美國定居於維州，曾就讀維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)。

2005年，他透過基督教交友網站認識一名俄羅斯女子，2007年她搬到美國，兩人結婚後育有一子，但2012年離婚。

前妻瑪麗娜(Marina)受訪時說，俄羅斯2022年入侵烏克蘭時，貝洛澤羅夫在談話中對烏克蘭表示高度同情。貝洛澤羅夫的18歲兒子亞歷山大(Alexander)回憶說，父親立場極度反俄、反極權主義，曾給烏克蘭軍隊寄去有現金、手電筒、戰術裝備的關懷包裹(care package)。

亞歷山大說，父親被馬薩爾科技公司要求進辦公室交還筆電與通行證，父親也說接受FBI盤問時說謊但未透露細節，僅表示擔心面臨重罪起訴。他說，父親交待一個有著數千張童年照片的硬碟，並說後院埋了5萬現金以備不時之須。

貝洛澤羅夫喪禮過後，瑪麗娜接受FBI數小時訊問，後來察覺前夫工作關係很可能面臨俄羅斯與烏克蘭策反，一名消息人士受訪時說，FBI掌握證據顯示，貝洛澤羅夫把敏感訊息分享給以為是烏克蘭人的人士，但這些人其實是俄羅斯特工冒充的。

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