酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

加州優勝美地 (Yosemite)國家公園著名地標「酋長岩」(El Capitan)的速攀紀錄保持人懷森納特(Jake Whisenant)於3日在內華達山脈(Sierra Nevada)一場意外中喪命，享年30歲。

每日郵報報導，加州杜拉瑞郡(Tulare County)警長辦公室證實懷森納特意外身亡的消息，但未說明詳情。

來自北加州猛獁湖(Mammoth Lakes)的懷森納特是當地攀岩圈相當活躍且知名的人物，懷森納特的摯友貝莉·摩爾(Bailee Moore)透過社群媒體 發文證實噩耗，稱懷森納特是「一生的朋友與知己」。

摩爾對於摯友離世的消息感到極度悲痛，但慶幸傑克是在他熱愛的美麗內華達山脈中、做他熱愛的事情時離開人間。

懷森納特2024年10月與夥伴海塞爾(Brant Hysell)挑戰酋長岩「Lurking Fear」路線，兩人僅花費2小時55分32秒完成攀登，打破平山裕次(Yuji Hirayama)與福勒(Nick Fowler)保持的紀錄，快了將近10分鐘，一舉成名。

懷森納特當時形容，那是「真正神奇、我永遠不會忘記的一天」，且「我們兩人都進入心流，全心投入計畫，最重要的是在我們最愛的岩壁上玩得非常開心」。