貝佐斯前妻暌違13年推新作…本月將免費連載

貝佐斯前妻史考特將出版第三部小說，並於8月在網路平台Substack上連載，可免費閱讀。（ 美聯社）

億萬富豪麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）將出版第三部小說，並於8月在網路平台Substack上連載，可免費閱讀。至於這部新作品的內容，她並未透露太多。

今年56歲的史考特一度是全球第22大富豪，也是大慈善家，過去七年已捐出超過200億美元。她還有一個更受矚目的身分：電商巨擘亞馬遜 創辦人貝佐斯 的前妻。史考特在自己的部落格上表示，將以連載方式出版一部八萬字的小說，書名為《兩個國家的最後時日：十八個心靈的歷史》（Last Days in Two Nations (A History in Eighteen Minds)，暫譯）。

史考特8日公布了這本新書的書名頁、目錄、人物名單以及題詞，除此之外幾乎沒有透露更多內容，只是鼓勵追蹤者「閱讀並訂閱」（read and subscribe）。

Substack是一個部落格和電子報平台，讓創作者可以自行發布內容，直接透過電子郵件觸及訂閱者，並以付費訂閱作為主要變現方式，降低對傳統媒體、廣告及社群平台演算法的依賴，吸引許多名流、作家、政經領袖等人進駐，如諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、電影「大賣空」原型人物貝瑞等，都持續在此平台上撰文，暢談己見。

據富比世（Forbes）的即時個人淨值統計，8月9日時史考特身價為338億美元，在全球排名第64。她與貝佐斯結縭25年，育有四名子女，後於2019年離婚，她取得亞馬遜約4%的股權，至今她已捐出超過260億美元，給超過2,500個團體，包括多家傳統黑人學院及大學（HBCU）、環境保護團體，以及致力於促進經濟平等的非營利組織。

史考特的處女作小說 《The Testing of Luther Albright》 於2005年出版，獲得高度評價，不僅贏得 American Book Award（美國圖書獎），也入選洛杉磯時報的年度最佳書籍。

她於2013年出版另一部小說《Traps》，並透過一系列訪談為新書造勢。但此後就極少公開露面，主要只透過自己的部落格與網站，偶爾發表文學相關文章與內容。