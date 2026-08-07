川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

白宮再次嘗試開除聯準會理事庫克，上周去信要求她回應。圖為庫克出席布魯金斯學會活動。(美聯社)

儘管兩個月前在最高法院受挫，總統川普 對解雇聯準會理事麗莎‧庫克 (Lisa Cook)仍不死心，白宮 已重啟將她免職的計畫。

綜合路透、美聯社報導，白宮總統助理史卡維諾(Dan Scavino)5日致函庫克，指有充分理由相信她在一項或多項房貸協議中作出虛假陳述，總統川普「正考慮將妳撤職」，但准許她在21天內提交書面答覆。

史卡維諾在信函指出，庫克涉嫌的行為屬於「嚴重失職」，最高可判刑30年，對她是否應繼續擔任聯準會理事提出質疑。

庫克的律師洛威爾(Abbe Lowell)發聲明反駁，「正如我們之前所做的那樣，將會挑戰這個藉口，維護庫克的職位以及聯準會長期以來所承擔的歷史性角色」。

洛威爾明確表示，「無論川普下一步採取甚麼行動，根據事實以及最高法院確立的法律原則，十分明確的是沒有任何正當理由可將庫克解職」。

川普重返白宮後，由於聯準會拒絕依他要求降息而針對聯準會，除時任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)外，庫克就是另一目標，以涉嫌房貸詐欺為由試圖解雇庫克。庫克否認相關指控，直斥是川普因貨幣政策分歧，要將她趕出聯準會的藉口。

今年6月，最高法院以5票對4票，拒絕批准川普解雇庫克，允許庫克在打官司對抗房貸詐欺指控期間保留職務。

但是最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)在其意見書的一則註腳中寫道，只要給予庫克適當的通知以及提出異議的機會，沒有任何規定禁止川普「再次嘗試」解雇庫克。川普隨即表示，他將會這麼做，並誓言「立即採取適當行動」。史卡維諾本周給庫克的信中，就提到最高法院要求「適當的通知」，所以給她21天回應。

自聯準會1913年成立以來，百多年來沒有任何一位在任總統試圖開除一名聯準會理事。

賓州大學華頓商學院教授布朗(Peter Conti-Brown) 指出，白宮這封信函，是川普「干預司法的方式，人們也不感到意外」。

他又說，任何關注聯準會的人士，無論黨派，都毫不懷疑川普背後的動機。這只是找個藉口來攻擊，試圖將庫克趕出聯準會。他相信庫克最終會勝訴，但可能需要一年左右的時間才能解決。

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