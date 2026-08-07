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房地產資訊網站Zillow裁員500人

記者顏伶如／即時報導
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總部位於西雅圖的房地產資訊網站Zillow本周宣布裁員500人。示意圖（美聯社）
總部位於西雅圖的房地產資訊網站Zillow本周宣布裁員500人。示意圖（美聯社）

總部位於西雅圖房地產資訊網站Zillow本周宣布裁員500人，約占全球員工總數7%。這是Zillow今年以來第二波裁員，也是規模最大的一波人力裁撤。

Zillow Group執行長瓦克斯曼(Jeremy Wacksman)在公司部落格發文指出，這波裁員旨在確保擁有嚴謹的成本結構、提高效率，「讓合適的人留在合適的崗位」。

他表示，裁員決定反映了公司策略取得進展，以及實現大規模成長途中所面臨的現實考驗。

他說：「如果要繼續保持大規模成長，我們必須採取跟今天不一樣的工作方式。」

「房地產新聞網」(Real Estate News)報導，瓦克斯曼今年4月在房地產業界年度論壇「T3領導力高峰會」(T3 Leadership Summit)上對房產業者高層表示，Zillow員工正在接受重新培訓，以便在工作中應用人工智慧(AI)，「成效雖然微小，但正在發揮複利效應」。

Zillow並未透露旗下哪些團隊受到這波裁員影響，也未說明西雅圖總部有多少員工被裁或離職員工將獲得多少遣散費。

Zillow今年1月裁員200人時說，裁員原因與績效以及年度考核有關。

除了旗艦網站Zillow之外，Zillow集團旗下品牌還包括Trulia、StreetEasy、HotPads、Out East，以及經紀人軟體產品Follow Up Boss、ShowingTime與dotloop。

精華 FAQ

  • Zillow本周宣布裁員500人，約占全球員工總數的7%。這是公司今年以來第二波裁員，也是目前規模最大的一次人力調整。

  • 執行長Jeremy Wacksman表示，裁員目的是確保公司擁有更嚴謹的成本結構、提高營運效率，並讓合適的人留在合適的崗位，以支持持續成長。

  • Zillow並未透露哪些團隊受裁員影響，也沒有說明西雅圖總部有多少員工被裁，或離職員工將獲得多少遣散費，因此細節仍不明朗。

房地產 西雅圖 裁員

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