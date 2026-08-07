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共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯初選敗給挑戰者

記者顏伶如／即時報導
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共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)。（美聯社）
共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)。（美聯社）

紐約時報報導，任期「二連霸」的共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)，發表反穆斯林、反移民等言論引發爭議之後，本周初選意外敗給挑戰者、前任田州農業廳長哈契爾(Charlie Hatcher)。哈契爾在大選當中將迎戰民主黨候選人、哥倫比亞市(Columbia)市長莫爾德(Chaz Molder)。

奧格斯是極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)成員，第一次尋求連任時度過初選考驗，這次初選獲得川普總統背書及多個保守派團體支持卻失敗，被認為是意料之外。

最高法院裁決限縮1965年「投票權利法」(Voting Rights Act)之後，田州在共和黨主導之下重新畫分國會選區，奧格斯變成要在全新國會選區爭取連任。舊選區包括納許維爾(Nashville)部分區域，新選區則從納許維爾郊區向西延伸到曼菲斯(Memphis)某些地區。

哈契爾是酪農出身，參加初選獲得田州共和黨建制派某些人士支持，包括即將卸任的州長李比爾(Bill Lee)。哈契爾也獲得「投資未來聯盟」(Invest in Tomorrow Coalition)超級政治行動委員會(Super PAC)資金贊助。

哈契爾初選政見包括「雇用農民」(hire a farmer)，強調支持川普。哈契爾6日在慶功派對上對媒體說，接下來將親自拜訪選民，努力服務，「我這支東拼西湊的選舉團隊，表現一直頗為成功」。

「投資未來聯盟」是由可再生能源業者成立，從今年7月中旬以來為選舉投入200萬元。聯盟主席馬茲齊(Tom Matzzie)在初選結果出爐後發表聲明說：「這再次證明了如果阻礙美國能源未來發展，就將付出沉重的政治代價。」

馬茲齊說：「我們將繼續懲罰任何企圖拿美國就業機會、能源安全以及公共事業價格來玩弄政治的兩黨國會議員。」

奧格斯過去幾周則批判「投資未來聯盟」試圖「收買」他的國會席次。

奧格斯6日承認敗選時說，哈契爾打了一場漂亮的選戰，最終贏得勝利。奧格斯說，已經致電向哈契爾道賀，工作任務將無縫交接給哈契爾。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，奧格斯因反穆斯林、反移民等爭議言論引發反感，加上新劃分的選區讓選情更不穩，最終即使獲得川普背書仍輸給挑戰者哈契爾。

  • 哈契爾是前任田州農業廳長，出身酪農背景，獲得州內部分共和黨建制派支持，也得到「投資未來聯盟」超級PAC資金挹注，並主打支持川普與農民形象。

  • 哈契爾將在大選中代表共和黨出戰，對手是民主黨的哥倫比亞市市長莫爾德；奧格斯已承認敗選並致電祝賀，表示交接工作將無縫進行。

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