亞馬遜如何在加州悄蓋數據中心？居民開工才知情

圖為印第安納州的亞馬遜數據中心。（路透）

華爾街日報7日報導，電商龍頭亞馬遜 (Amazon )與加州 吉爾洛(Gilroy)市府花費多年時間磋商規模20億元的數據中心興建計畫，當地區民卻直到動工之前幾乎毫不知情。如今居民已經針對興建計畫發動抗議，批評數據中心計畫在不曾召開公聽會、通過公民投票的情況下展開。

報導指出，一名吉爾洛市府員工去年7月批准亞馬遜在聖荷西南部30哩農地興建43萬8500平方呎數據中心的計畫，直接認定只有吉爾洛社區發展局局長簽名的申請案，內容符合市府45年前訂定的工業發展用地規畫標準。

不過，在有「全球大蒜首都」(world's garlic capital)之稱的吉爾洛，狀況很快出現轉折，居民開始對數據中心表達強烈反對。小學老師克魯(Coleen Crew)日前在市議會會議上發言說，許多居民都是開始動工才赫然發現有這個項目。

亞馬遜網路服務(Amazon Web Services)經濟發展副總監韋納(Roger Wehner)說，數據中心計畫經過漫長的審批流程，包括公告與開放公眾評論的期間。

由於居民憤怒高漲，吉爾洛市府官員表示，將檢討規模龐大的數據中心計畫未來審批流程。吉爾洛市議會則研議提案要求類似計畫今後必須通過市府的城市規畫委員會核准，並且強制規定廠商在社區舉行公聽會，通知興建地點附近的居民。

亞馬遜網路服務買下位於沃爾瑪超級中心(Walmart Supercenter)與吉爾洛品牌折扣購物中心(Gilroy Premium Outlets)之間的大片土地之後，2020年開始申請興建數據中心。市府對於興建計畫展開漫長的環境影響評估，但由於沒有舉辦公聽會、媒體報導極少，居民幾乎不知道計畫正在進行中。

根據華爾街日報取得電郵紀錄，亞馬遜主管對政府官僚作業緩慢感到不耐煩，2025年春季在信中抱怨計畫遭到多次延誤。

今年稍早，數據中心興建計畫傳開，吉爾洛居民羅德里格茲(Rosa Rodriguez)2月間寫信給市府，要求對環境評估表達意見，擔心數據中心對經常面臨乾旱的加州造成不可逆轉的損害，但市府人員卻回信告知她說，公眾評論期已於2024年9月結束。

吉爾洛市長博佐(Greg Bozzo)受訪時說，亞馬遜承諾自掏腰包興建讓廢水引入數據中心的一條管線，還承諾出錢暫助當地非營利組織與「吉爾洛大蒜節」(Gilroy Garlic Festival)。