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機身結構恐有裂痕 FAA下令較舊型號波音737客機停飛檢修

編譯陳韻涵／即時報導
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聯邦航空管理局(FAA)6日發布適航指令，要求數百架波音(Boeing) 737 Max客機進行結構檢查，因為部分較舊型號的波音737客機的前方右側服務門、靠近餐點準備區的結構加固層發現裂痕。

這項新指令適用737 Max 8、737 Max 9及737-200等機型，影響美國國內471架、全球1429架客機。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，Max機隊目前尚未發現裂痕，但FAA希望在小問題變成安全隱患之前，設置強制檢查時間表，及早發現潛在問題並修復。

FAA指出，裂痕出現在俗稱「熊皮帶」(bear strap)的結構上，用以強化艙門與緊急出口周圍的結構。

隨著時間推移，起降時產生的應力可能導致艙門角落附近出現裂縫。

FAA這道適航指令自9月10日起生效，除了加強檢查「熊皮帶」之外，也將檢查連接駕駛艙與機尾之間的機身外殼。

FAA的指令中表示，若裂痕未被及時發現，恐導致「主要結構元件無法承受極限載荷，進而影響飛機整體結構的完整性」，但該指令同時指出，要求的檢查措施與合規審查時間「提供了可接受的安全水準」。

國會山莊報(The Hill)報導， 波音回應表示，早在2019年就已通知營運737次世代(737 Next Generation)機型的單位並提供「詳細的檢查指引」，而FAA則已在2021年將該檢查列入強制性適航指令。

波音強調，Max機隊目前沒有發現裂痕問題，但由於該機型與次世代機型設計及製造流程相似，遂於2024年將檢查範圍擴大至737 Max機隊，同時分析此問題，以防止未來機型再度出現類似狀況。

美國主要營運737客機的「西南航空」(Southwest Airlines)表示，正在審視FAA的適航指令，並將依照FAA規定的時程完成受影響飛機的檢查。

精華 FAQ

  • FAA指出，部分較舊型號波音737在前方右側服務門、靠近餐點準備區的結構加固層發現裂痕，若未及時處理，可能影響飛機結構完整性，因此提前祭出強制檢查。

  • 新指令適用737 Max 8、737 Max 9及737-200等機型，影響美國國內471架、全球共1429架客機，並要求依規定時程完成檢查與修復。

  • 波音表示早在2019年就已提供737 Next Generation機型的檢查指引，且已於2024年擴大至Max機隊；西南航空則稱正審視指令，並會依FAA時程完成檢查。

波音 哥倫比亞

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