社群媒體危害兒童 新墨西哥法官判Meta賠9.42億元

Meta發言人表示，「我們有自信保護青少年上網安全，並將持續為自己辯護，反駁那些扭曲事實的指控。」 (路透)

新墨西哥州法官畢施德(Bryan Biedscheid)6日針對社群媒體 危害兒童案件裁定，Meta 公司必須支付9億4200萬元，並限制該州青少年使用其應用程式的時間。

華爾街日報報導，畢施德8月6日裁定，除了陪審團今年3月裁定Meta必須支付3億7500萬元民事賠償外，Meta另須設立一筆5億6700萬元的損害賠償基金，同時採取安全措施，如限制州內未成年使用者使用臉書(Facebook)與Instagram的時間、預設隱藏未成年使用者照片的「按讚」數量，以及向未成年使用者揭露使用其平台的風險等。

畢施德指出，「基於損害影響範圍廣泛，補救措施性質複雜，因此有必要設立賠償基金」，該基金的數額略低於州政府律師團隊原先要求的7億795萬元。

Meta不服判決，表示計畫上訴。Meta發言人表示，「我們有自信保護青少年上網安全，並將持續為自己辯護，反駁那些扭曲事實的指控。」

這宗案件由新墨西哥州檢察長托雷斯(Raúl Torrez)提起，指控Meta允許未成年使用者接觸性暗示內容，使其容易遭掠奪者拐誘；今年3月，陪審團認定Meta故意違反該州消費者保護法。

不只在新墨西哥州，Meta目前面臨來自多州檢察長、學區及個別原告的數千件訴訟，指控Meta為追求成長，犧牲未成年使用者的安全。

新墨西哥州此案則是首宗檢驗社群媒體公司是否應對其平台內容負責的訴訟，下一場審判由四州檢察長提起，訂下周在加州奧克蘭展開遴選陪審團成員。

今年稍早，洛杉磯陪審團裁定，Meta與YouTube必須為一名青少女的案件負責，原告聲稱過度使用Meta旗下產品危及心理健康。

Meta上周表示，光是今年第二季，訴訟相關程序就已花費24億元。