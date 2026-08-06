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佛州起訴3華人 詐騙17州長者逾200萬元「錢永遠消失了」

記者胡玉立／即時報導
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聯邦檢察官基歐(Gregory Kehoe)4日宣布逮捕三名涉嫌在全美17個州專...
聯邦檢察官基歐(Gregory Kehoe)4日宣布逮捕三名涉嫌在全美17個州專門詐騙長者的中國公民，他們的詐騙所得超過200萬元。(美聯社)

佛羅里達州聯邦中區檢察官辦公室宣布逮捕三名中國公民，他們被控涉嫌在全美17個州專門詐騙年齡60歲至80歲的長者，詐騙所得超過200萬元。目前已有28名受害者確認身分，受害人數可能會繼續增加。聯邦檢察官基歐(Gregory Kehoe)4日在記者會上指出，「司法部明確指示，對這種詐欺行為『零容忍』，我們將追究到底。」

被捕的三名中國公民是：現年36歲的李永波(Yongbo Li，音譯)、62歲的盧華山(Huashan Lu，音譯)和60歲的趙玉祥(Yuxiang Zhao，音譯)。他們被控串謀郵件詐欺刑事罪名，面臨數十年聯邦徒刑。另外還有三名嫌犯人在中國，尚未落網；仍在逃者有一人是美國公民

調查人員表示，被告冒充合法企業、金融單位、政府機關或其他可信機構，騙取受害者信任，誘使他們匯款；受害者被要求將銀行本票、匯票或現金，寄往奧蘭多及周邊地區的郵政信箱。基歐說：「受害者被告知，他們的Apple Pay帳戶被用在中國購買色情內容，社會安全保險號碼已被盜用，因此應清空銀行帳戶，並購買銀行本票來保管資金。」

基歐表示，謊言和操縱手段花招非常多，大部分被騙款項都不太可能追回，「對大多數受害者來說，他們的錢永遠消失了。」

長達66頁的起訴書中，有一案例是一名女子被告知其社安號碼被盜用，一名自稱是美國特勤局幹員的男子與她聯繫，指示她清空銀行帳戶，並開立一張抬頭為美國財政部的銀行本票「以保管資金」。然後，受害者提取銀行本票，匯款25萬9000多元給被告設立的空殼公司。

奧蘭多地方媒體指出，調查人員正努力追回受害者被轉移到海外的資金。但是，基歐表示，「追回這些錢非常困難，因為錢會先進入例如巴哈馬群島某個帳戶，然後再轉移到其他地方；不到24小時，這筆錢就神不知鬼不覺地在六家不同金融機構轉了一圈。」調查人員仍在努力查明該騙局開始時間，以及實際規模。

精華 FAQ

  • 檢方指出，嫌犯主要鎖定60歲至80歲的長者，並在全美17個州行騙。目前已有28名受害者確認身分，但實際受害人數可能還會增加。

  • 3人被控串謀郵件詐欺等聯邦罪名，若罪成，恐面臨數十年聯邦徒刑。檢方同時表示，另有3名嫌犯在中國，還有1名在逃者是美國公民。

  • 他們假冒企業、金融單位或政府機關，謊稱社安號碼遭盜用等，要求受害者寄出銀行本票或現金。款項常先進入海外帳戶，再迅速轉手，多數難以追回。

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