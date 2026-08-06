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Politico：北京不滿對台軍售 美國防官員訪中受阻

中央社華盛頓6日專電
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美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。(路透)
美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。(路透)

網路媒體Politico今天報導，美國國防部次長柯伯吉希望訪問北京，在中國國防大學發表談話，但中方對去年底批准的110億美元對台軍售感到不悅，冷待制定政策的柯伯吉。

Politico報導，根據2名知情人士說法，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）數月來試圖取得中方的訪問邀請，並要求五角大廈官員與中方對口官員會晤時提出，但至今沒有結果。

知情人士指出，五角大廈官員認為，在關稅你來我往，出口管制，及中國軍方於台海、南海強勢軍事行動升高形勢下，美防衛官員訪中是協助穩定關係的關鍵。柯伯吉在川普（Donald Trump）首任期間，曾參與制訂北京是美國最大威脅的政策，他希望訪中也是顯著轉變。

一名知情人士說，柯伯吉首要目標是在中國國防大學發表談話，他在會議中要求所有人盡力促成，他相當投入。

近期以「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席身分訪問北京的前國防部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）表示，中國官員對去年12月通過的110億美元對台軍售特別感到不悅，這是北京冷淡對待柯伯吉的因素。

薛瑞福說，中國官員上月向他指出，美國早前決定對台軍售導致北京延後安排美國官員訪問，不過中方仍計劃柯伯吉到訪，及柯伯吉隨同國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的另一個訪問行程。

五角大廈未回應報導，中國駐美使館聲明強調反對軍售台灣。

赫塞斯5月隨同川普首次到訪北京，這是前國防部長馬提斯（James Mattis）2018年6月訪中後，再有美國最高國防官員前往中國。前總統拜登（Joe Biden）主政期間，美中國防高層常在國際會議場邊舉行會談。

另一名知情人士說，柯伯吉亟欲前往北京說明美中關係之下的防衛政策優先項目，這是他持續專注中國的工作事項，並支持與解放軍持續對話。

不過五角大廈對柯伯吉訪中看法不一，赫塞斯對他出訪持懷疑態度。知情人士指出，赫塞斯對柯伯吉是否該訪北京不置可否。

精華 FAQ

  • 報導指出，柯伯吉數月來積極爭取訪中，首要目標是在中國國防大學發表談話，並藉此說明美中關係下的防衛政策優先項目，同時維持與解放軍的對話。

  • 知情人士表示，北京對美國去年底批准的110億美元對台軍售相當不滿，認為這是中方延後或冷淡安排美方官員訪問的重要原因，也讓柯伯吉的訪中進展受阻。

  • 部分官員認為，在關稅、出口管制及台海、南海緊張升高之際，訪中有助穩定關係；但防長赫塞斯對此較為懷疑，對柯伯吉是否該前往北京並不置可否。

五角大廈 國防部 軍售

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