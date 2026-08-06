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美制裁古巴武裝部隊首長及軍購網絡 駐中俄武官在列

中央社華盛頓6日綜合外電報導
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美國今天宣布新制裁，對象包括古巴革命武裝力量部長米耶拉（Alvaro Lopez...
美國今天宣布新制裁，對象包括古巴革命武裝力量部長米耶拉（Alvaro Lopez Miera，左），以及另外7名人士和5家國有實體，理由為他們涉入古巴對外軍事合作及軍事採購。(路透)

美國今天宣布新制裁，對象包括古巴革命武裝力量部長米耶拉（Alvaro Lopez Miera），以及另外7名人士和5家國有實體，理由為他們涉入古巴對外軍事合作及軍事採購。

法新社報導，美國國務院在聲明中表示：「這些措施鎖定涉及對外軍事合作，以及為古巴政權採購軍事裝備的國有實體、軍事企業與革命武裝力量部（MINFAR）官員。」

其他遭制裁人士包括古巴武裝部隊參謀總長、軍方對外關係及經濟單位的首長，以及派駐中國與俄羅斯的武官。

遭制裁的政府相關實體被控協助古巴向美國視為對手的國家採購武器，其中包括中國和俄羅斯。

美國國務院7月20日發布題為「古巴：21世紀共產主義之都」（Cuba: The Capital of 21st Century Communism）的報告，並於今天表示，該報告「記錄了古巴政權持續與俄羅斯及中國維持夥伴關係，兩國均向古巴提供軍事裝備、監控技術及其他安全能力」。

近幾個月來，美國總統川普（Donald Trump）加強施壓古巴，包括切斷古巴重要燃料供應，並揚言要接管這個島國。

聯合國（UN）專家今天稍早示警，美國的制裁可能使古巴落入「全面危機」。

精華 FAQ

  • 制裁對象包括古巴革命武裝力量部長米耶拉，以及另外7名人士。美國國務院表示，這些人多與軍方高層、對外關係單位及駐外武官職務有關。

  • 美方指控他們涉入古巴對外軍事合作，並為古巴政權採購軍事裝備。被制裁的實體還被指協助向中國、俄羅斯等美國視為對手的國家採買武器。

  • 聯合國專家警告，若制裁持續升高，古巴可能陷入全面危機。加上美國近期已切斷燃料供應並加大施壓，古巴經濟與安全壓力恐進一步惡化。

俄羅斯 國務院 古巴

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