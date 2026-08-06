我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

Daily Signal：美擴大簽證申請者社群審查 納入外國記者

中央社華盛頓6日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國務院。(路透)
美國國務院。(路透)

美媒今天報導，美國國務院正擴大社群媒體審查要求，將納入更多簽證類型的申請人，包括外國媒體代表等申請者。對此，國務院一名發言人回覆中央社記者提問表示，正持續評估審查程序，以確保簽證流程符合美國國安最高標準。

美國總統川普（Donald Trump）去年初重返白宮以來，不僅尋求推進強硬移民政策，也對發放簽證採取更嚴格的作法，包括加強社群媒體審查和擴大篩核措施。

美國保守派新聞網站Daily Signal今天獨家報導，根據其取得的一份內部備忘錄，美國國務院正擴大社群媒體審查要求，以納入更多簽證類型的申請人。

去年6月，國務院宣布，持有私人社群媒體帳號的學生簽證申請人，將被要求將帳號公開以供審查。目前除了學生與交流訪問者簽證，社群媒體審查也適用專業性職業工作人員、受訓人員、國際文化交流計畫工作者、宗教工作者等簽證種類的申請者。

Daily Signal報導，國務院的新規定將適用外國媒體代表，以及適用「美墨加協定」（USMCA）入境美國進行商務活動的墨西哥、加拿大公民及其眷屬。

據報導，所有申請人都被要求將其社群媒體設定改成「公開」或「開放」。

對此，國務院一名發言人以背景方式回覆中央社記者表示，不針對據稱的內部文件發表評論，但川普政府正透過簽證流程維持美國國家安全和公共安全的最高標準。

發言人指出，國務院正以最大程度對每位尋求入境美國的外籍人士進行篩檢和審查，以確保他們會遵守美國法律，且不會對美國安全、公共安全或國家利益構成威脅。

發言人表示，國務院正持續檢視與評估審查程序，「以確保我們的簽證流程符合美國國家安全和公共安全的最高標準」。網路社群媒體審查的目的在於讓「申請人證明其符合依據美國法律取得簽證的資格」，並確保任何個人都不會對美國安全構成風險。

精華 FAQ

  • 根據報導，新規除原有學生、交流訪問者等簽證外，還將外國媒體代表，以及依USMCA赴美商務的墨西哥與加拿大公民及其眷屬納入審查。

  • 國務院未評論所稱內部文件，但表示政府正透過簽證流程維持最高國安與公共安全標準，並持續檢視審查程序，確保符合美國法律與利益。

  • 報導指出，申請人需將社群媒體帳號設為公開或開放；國務院則稱此舉是為了確認申請人具備取得簽證資格，並降低對美國安全的風險。

簽證 國務院 社群媒體

上一則

送醫53天後 麥康諾宣布「出院」

下一則

美制裁古巴武裝部隊首長及軍購網絡 駐中俄武官在列

延伸閱讀

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金
F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%
美給中國留學生F-1簽證少3成多 中官媒：反對汙名化歧視

美給中國留學生F-1簽證少3成多 中官媒：反對汙名化歧視
國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

2026-08-02 19:55
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯