Daily Signal：美擴大簽證申請者社群審查 納入外國記者

美國國務院。(路透)

美媒今天報導，美國國務院 正擴大社群媒體 審查要求，將納入更多簽證 類型的申請人，包括外國媒體代表等申請者。對此，國務院一名發言人回覆中央社記者提問表示，正持續評估審查程序，以確保簽證流程符合美國國安最高標準。

美國總統川普（Donald Trump）去年初重返白宮以來，不僅尋求推進強硬移民政策，也對發放簽證採取更嚴格的作法，包括加強社群媒體審查和擴大篩核措施。

美國保守派新聞網站Daily Signal今天獨家報導，根據其取得的一份內部備忘錄，美國國務院正擴大社群媒體審查要求，以納入更多簽證類型的申請人。

去年6月，國務院宣布，持有私人社群媒體帳號的學生簽證申請人，將被要求將帳號公開以供審查。目前除了學生與交流訪問者簽證，社群媒體審查也適用專業性職業工作人員、受訓人員、國際文化交流計畫工作者、宗教工作者等簽證種類的申請者。

Daily Signal報導，國務院的新規定將適用外國媒體代表，以及適用「美墨加協定」（USMCA）入境美國進行商務活動的墨西哥、加拿大公民及其眷屬。

據報導，所有申請人都被要求將其社群媒體設定改成「公開」或「開放」。

對此，國務院一名發言人以背景方式回覆中央社記者表示，不針對據稱的內部文件發表評論，但川普政府正透過簽證流程維持美國國家安全和公共安全的最高標準。

發言人指出，國務院正以最大程度對每位尋求入境美國的外籍人士進行篩檢和審查，以確保他們會遵守美國法律，且不會對美國安全、公共安全或國家利益構成威脅。

發言人表示，國務院正持續檢視與評估審查程序，「以確保我們的簽證流程符合美國國家安全和公共安全的最高標準」。網路社群媒體審查的目的在於讓「申請人證明其符合依據美國法律取得簽證的資格」，並確保任何個人都不會對美國安全構成風險。