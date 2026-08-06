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欠費恐丟房 全美因積欠費用遭HOA聲請法拍房屋增加

記者顏伶如／即時報導
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社區住戶協會(HOA)由於面臨日漸沉重的財務壓力，對積欠費用的屋主採取越來越強硬...
社區住戶協會(HOA)由於面臨日漸沉重的財務壓力，對積欠費用的屋主採取越來越強硬的手段，全國各地遭到HOA聲請法拍的房屋數量正在增加。示意圖（美聯社）

福斯商業新聞網(FOX Business)報導，社區住戶協會(HOA)由於面臨日漸沉重的財務壓力，對積欠費用的屋主採取越來越強硬的手段，全國各地遭到HOA聲請法拍的房屋數量正在增加。房地產專家說，HOA以積進手段追討欠費背後原因包括營運成本開銷提高、預備基金縮水，並且擔心積欠費用恐將導致協會無力支付必要花費。

華爾街日報報導，根據房地產數據分析機構ATTOM統計，與HOA有關的房屋法拍數量在今年第一季有6376件，兩年前同期增加近40%。

以紐約州米德爾島(Middle Island)的「費爾維尤第一公寓」(Fairview Condo 1)為例，在202個單元裡有15個單元拖欠每月595元的費用，HOA每月面臨8900元資金缺口，其中有10個單元的房子已進入法拍。

某些屋主拖欠費用是因為失業或離婚，「費爾維尤第一公寓」住戶協會主席阿米洛夫斯基(Deborah Amilowski)說，某些投資客持有的房子也因積欠會費而面臨法拍。

專門追蹤HOA欠費趨勢與法拍狀況的房地產科技公司Benutech共同創辦人福克斯(Brian Fox)說，HOA為避免自身陷入財務困境，紛紛對於積欠費用的屋主祭出強硬手段。

HOA通常依賴住戶繳納每月或每年會費，支應維護、修繕、保險、景觀綠化與其他社區服務開銷。然而，某些屋主因為生活開銷變貴而變得手頭困難，越來越多住戶協會面臨欠費增加的問題。

某些協會如今對於欠費已經不再提供寬限期，而是盡快把案件移交律師處理，或者對於欠費屋主的房屋聲請留置權(liens)。從公寓大樓到豪宅社區都有案例發生。在許多州，未清償的留置權最終可能導致房屋遭到法拍。

社區住戶協會面臨人員薪資、景觀綠化、維修、建築材料等成本開銷全面上漲的難題，保險則是成本變貴的主要原因之一。「社區協會研究基金會」(Foundation for Community Association Research)統計顯示，接受訪問的HOA當中，有93%反映說產物保險、意外保險費用增加，約半數協會表示保費漲幅在11%到25%之間，有10%協會則說保費上漲超過100%。

精華 FAQ

  • 根據ATTOM統計，今年第一季全美與HOA相關的房屋法拍達6376件，較兩年前同期增加近40%，顯示欠費引發的法拍問題正在快速惡化。

  • HOA面臨營運成本上升、預備基金縮水與保險費暴漲等壓力，擔心拖欠會費會讓協會無法支付維護、修繕與其他必要支出，因此加速追討。

  • 紐約州Fairview Condo 1共有15個單元拖欠每月595元會費，造成每月8900元缺口，其中10個單元已進入法拍，反映欠費可能一路升高到失去房屋。

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