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耶魯學生遭控AI作弊 以英語非母語辯護將學校告上法院

記者顏伶如／即時報導
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耶魯大學。（美聯社）
耶魯大學。（美聯社）

Gadget Review科技新聞網站5日報導，耶魯大學( Yale Executive)高階經營管理碩士(EMBA)法國學生里尼奧爾(Thierry Rignol)2024年春季期末考時遭控使用人工智慧(AI)工具，整起事件迄今餘波盪漾，演變成對耶魯大學提出13項罪名指控的聯邦官司。報導分析，最初只是學術誠信調查案件，很快就升級變成值得所有採用AI偵測軟體來抓作弊的大學做為借鏡的壓力測試。

耶魯大學管理學院課程「資金籌集與管理」(Sourcing and Managing Funds)期末考允許開卷考試(open-book)，但嚴禁使用網路，也禁止使用AI工具。

里尼奧爾的答題被人工智能檢測器GPTZero查出內容極可能是AI生成之後，教授對考卷做出特別註記。進一步檢查則發現，里尼奧爾答題篇幅冗長、文筆潤飾過於精緻等細節都不尋常，與ChatGPT輸出的風格極度類似。

里尼奧爾則辯稱，作答時使用正式寫作風格、展現學術能力，加上英語不是母語的個人背景，使得偵測工具對於他是否使用AI工具出現「偽陽性」(false positives)的結論。

耶魯大學多次要求里尼奧爾提供提交PDF考卷的原始檔案，數個月後他交出一份Apple Pages檔案，不是Microsoft Word檔案。

耶魯大學榮譽委員會(Honor Committee)認定里尼奧爾作弊，面對質疑時也不夠坦誠，做出停學一年、課程成績「不及格」(F)的處分。

里尼奧爾2025年2月將學校告上聯邦法院，指控13項罪名包括違約、侵犯民權、精神損害、不公平貿易行為、誹謗、侵犯隱私等。要求立即復學的訴求已遭聯邦法官駁回。

校方指出，懲處程序完全合法，里尼奧爾拖延數月才提供原始檔案才是問題關鍵。

報導指出，這起案件對大學帶來警示，過度依賴GPTZero當做作弊證據，就好像在刑事審判裡過度依賴可能有誤差空間的酒測器，正規文體、結構化論證以及非母語者的英語模式，都可能觸發其實與ChatGPT沒有關聯的標記。

報導指出，里尼奧爾訴訟仍在進行中，但全案衍生一個更難回答的問題是：AI偵測軟體是否足以承擔導致某人生涯毀壞的處罰份量，押注於這些偵測工具的大學，很快就要在法庭上答覆這個問題。

精華 FAQ

  • 他在允許開卷但禁止上網與AI的課程中作答，試卷被GPTZero標記為疑似AI生成，教授也認為其篇幅過長、文風過度精緻，與ChatGPT輸出相似，因此遭認定違反學術誠信。

  • 他主張自己採用正式寫作風格是為了展現學術能力，且英語不是母語，可能讓偵測工具出現偽陽性；他也強調作答內容本身不必然代表使用AI，認為校方判斷過度依賴偵測結果。

  • 耶魯已對他處以停學1年與成績F，法院也駁回其立即復學要求；他後續以13項罪名告上聯邦法院。案件警示大學不宜過度依賴AI偵測，否則可能因誤判影響學生生涯。

耶魯 耶魯大學 人工智能

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