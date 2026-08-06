SpaceX上市後 投資人驚覺上市前買入股權竟消失

太空探索科技公司(SpaceX)今年6月首次公開募股(IPO)引起轟動。（路透）

太空探索科技公司(SpaceX )今年6月首次公開募股(IPO)引起轟動，華爾街日報5日報導，SpaceX公開上市前幾年便透過投資公司Late Stage Management買到股權的某些投資人，在SpaceX上市之後發現股權消失而向證券管理委員會(SEC)提出檢舉，某些投資人則聘請律師準備提告。

在醫療公司擔任數據工程師、與妻子及兩名兒女住在維吉尼亞州阿什本(Ashburn)的魯皮雷迪(Ram Rupireddy)，2020年聽朋友說有新澤西州 公司Late Stage Management正在推銷SpaceX以及幾家私人企業的投資機會。魯皮雷迪有些住在舊金山 灣區的朋友因為投資新創公司而發財，讓他也想跟進。Late Stage Management不是出售這些公司的實際股票，而是透過特殊目的載體(SPV)擁有購買這些企業股票的股權。

魯皮雷迪在朋友介紹下與Late Stage銷售經理巴里希(Jeremy Barish)接洽，透過電話或WhatsApp聯絡但不曾碰面。2020年底，魯皮雷迪匯款1萬7250元用來購買SpaceX股票的資金，當時SpaceX市值估計為580億元。

SpaceX今年6月公開上市後市值上看1.77兆，魯皮雷迪以為一夕暴富的夢想終於實現，卻發現無法登入Late Stage網站帳戶。還有其他三名投資人遇到跟他一樣的狀況。魯皮雷迪後來收到投資公司電郵告知說，他原本持有的SpaceX股份已經在2024年賣掉，當時每股價格約105元，魯皮雷迪總共持股4萬5450元。

不過，魯皮雷迪出示2025年報稅資料及截至今年5月Late Stage網站顯示持股狀況，相信手中其實持有2500股SpaceX股票，以IPO價格計算，價值超過30萬元。他說，這筆錢原本打算給兩個孩子上大學，其中一個孩子即將升上12年級。

他說，在一個有150名Late Stage投資人的聊天群組裡，大約有100多人都遇到同樣狀況，某些投資人已經聘請律師準備打官司，要求保留SpaceX上市之前的持股。

華爾街日報對Late Stage Management多次提出採訪要求均未獲得回應，今年3月仍列為Late Stage辦公室地址的新澤西州地點，大樓管理物業公司則說Late Stage三年前已經搬走。