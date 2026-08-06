SpaceX上市後 投資人驚覺上市前買入股權竟消失
太空探索科技公司(SpaceX)今年6月首次公開募股(IPO)引起轟動，華爾街日報5日報導，SpaceX公開上市前幾年便透過投資公司Late Stage Management買到股權的某些投資人，在SpaceX上市之後發現股權消失而向證券管理委員會(SEC)提出檢舉，某些投資人則聘請律師準備提告。
在醫療公司擔任數據工程師、與妻子及兩名兒女住在維吉尼亞州阿什本(Ashburn)的魯皮雷迪(Ram Rupireddy)，2020年聽朋友說有新澤西州公司Late Stage Management正在推銷SpaceX以及幾家私人企業的投資機會。魯皮雷迪有些住在舊金山灣區的朋友因為投資新創公司而發財，讓他也想跟進。Late Stage Management不是出售這些公司的實際股票，而是透過特殊目的載體(SPV)擁有購買這些企業股票的股權。
魯皮雷迪在朋友介紹下與Late Stage銷售經理巴里希(Jeremy Barish)接洽，透過電話或WhatsApp聯絡但不曾碰面。2020年底，魯皮雷迪匯款1萬7250元用來購買SpaceX股票的資金，當時SpaceX市值估計為580億元。
SpaceX今年6月公開上市後市值上看1.77兆，魯皮雷迪以為一夕暴富的夢想終於實現，卻發現無法登入Late Stage網站帳戶。還有其他三名投資人遇到跟他一樣的狀況。魯皮雷迪後來收到投資公司電郵告知說，他原本持有的SpaceX股份已經在2024年賣掉，當時每股價格約105元，魯皮雷迪總共持股4萬5450元。
不過，魯皮雷迪出示2025年報稅資料及截至今年5月Late Stage網站顯示持股狀況，相信手中其實持有2500股SpaceX股票，以IPO價格計算，價值超過30萬元。他說，這筆錢原本打算給兩個孩子上大學，其中一個孩子即將升上12年級。
他說，在一個有150名Late Stage投資人的聊天群組裡，大約有100多人都遇到同樣狀況，某些投資人已經聘請律師準備打官司，要求保留SpaceX上市之前的持股。
華爾街日報對Late Stage Management多次提出採訪要求均未獲得回應，今年3月仍列為Late Stage辦公室地址的新澤西州地點，大樓管理物業公司則說Late Stage三年前已經搬走。
爭議在於投資人原以為持有SpaceX上市前股權，上市後卻發現無法登入帳戶，且公司稱相關股份早已在2024年出售，投資人則質疑其權益被擅自處理。 他們並非直接買到SpaceX實際股票，而是透過Late Stage Management設立的特殊目的載體SPV，取得間接持有相關企業股票的權益，屬於私募投資架構。 部分投資人已向證券管理委員會SEC提出檢舉，另有投資人聘請律師準備提告，要求保留上市前持股並追究Late Stage Management處理股權的責任。
精華 FAQ
爭議在於投資人原以為持有SpaceX上市前股權，上市後卻發現無法登入帳戶，且公司稱相關股份早已在2024年出售，投資人則質疑其權益被擅自處理。
他們並非直接買到SpaceX實際股票，而是透過Late Stage Management設立的特殊目的載體SPV，取得間接持有相關企業股票的權益，屬於私募投資架構。
部分投資人已向證券管理委員會SEC提出檢舉，另有投資人聘請律師準備提告，要求保留上市前持股並追究Late Stage Management處理股權的責任。
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