我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

參院委員會認定佛奇「藐視國會」 可能面臨起訴

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇在參院聽證會上作證。(路透)
國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇在參院聽證會上作證。(路透)

參院國土安全委員會周四表決通過一項決議，建議以「藐視國會罪」將國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇(Anthony Fauci)移送司法部，起因是他上周在該委員會的新冠疫情聽證會上援引憲法第五修正案，拒絕回答委員會的提問。

委員會最終以8票贊成、5票反對通過決議，另有2名民主黨議員透過代理投票表達反對，完全依黨派立場表決。

委員會通過藐視國會決議後，等於將是否起訴佛奇的決定權交由司法部。藐視國會在聯邦法律中屬於輕罪，但司法部並無義務受理此案，最終是否起訴仍由檢方裁量。

依照一般程序，藐視國會決議理論上須經參院全院表決，之後才會送交華府聯邦檢察官，再由檢方決定是否提請大陪審團審理。

不過，共和黨目前在參院僅有53席，若民主黨採取程序杯葛，共和黨將難以取得終止辯論所需的60票，因此全院表決過關機率不高。

也因此，委員會主席保羅(Rand Paul)有意跳過全院表決，直接將決議送交司法部；民主黨參議員彼得斯(Gary Peters)批評，此舉規避參院慣例，是否合法、可否採行仍有爭議。

佛奇是否仍可援引第五修正案，也是本案另一個法律爭論點。

保羅主張，佛奇既已獲前總統拜登特赦，就不應再以可能自證其罪為由拒絕作證；但佛奇的律師反駁，拜登的赦免僅涵蓋佛奇2014年至2025年1月19日卸任前、與公職相關的聯邦罪行，並未涵蓋本次聽證可能衍生的偽證或其他新生犯罪，也不涉及州層級刑事責任，因此佛奇仍面臨具體刑事風險，援引第五修正案仍有法律依據。

目前法律對於「已獲總統特赦者是否仍可援引第五修正案」尚無明確判例，本案若進入司法程序，相關爭議將有待法院釐清。

國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇（美聯社）
國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇（美聯社）

國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇。（路透）
國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇。（路透）

精華 FAQ

  • 因佛奇在新冠疫情聽證會上援引憲法第五修正案，拒絕回答委員會提問，委員會遂以藐視國會罪決議將他移送司法部，交由檢方決定是否起訴。

  • 委員會以8票贊成、5票反對通過，另有2名民主黨議員透過代理投票表達反對，顯示表決完全依黨派立場進行，並未出現跨黨派支持。

  • 佛奇律師指出，拜登的特赦僅涵蓋他2014年至2025年1月19日卸任前、與公職相關的聯邦罪行，未涵蓋偽證或其他新生犯罪，也不涉及州層級責任，因此仍有自證其罪風險。

佛奇 參院 疫情

上一則

新規生效 USCIS可直接駁回資料不全申請 庇護衝擊最大

下一則

SpaceX上市後 投資人驚覺上市前買入股權竟消失

延伸閱讀

衛生部長小甘迺迪接受CNN專訪 與主持人爆發激烈口角

衛生部長小甘迺迪接受CNN專訪 與主持人爆發激烈口角
委員會調查證實騷擾女助理 北卡眾議員愛德華茲不尋求連任

委員會調查證實騷擾女助理 北卡眾議員愛德華茲不尋求連任
參院暫停布蘭奇升任司法部長的提名投票

參院暫停布蘭奇升任司法部長的提名投票
川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

2026-08-02 19:55
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯