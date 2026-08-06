參院委員會認定佛奇「藐視國會」 可能面臨起訴

國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇在參院聽證會上作證。(路透)

參院 國土安全委員會周四表決通過一項決議，建議以「藐視國會罪」將國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇 (Anthony Fauci)移送司法部，起因是他上周在該委員會的新冠疫情 聽證會上援引憲法第五修正案，拒絕回答委員會的提問。

委員會最終以8票贊成、5票反對通過決議，另有2名民主黨議員透過代理投票表達反對，完全依黨派立場表決。

委員會通過藐視國會決議後，等於將是否起訴佛奇的決定權交由司法部。藐視國會在聯邦法律中屬於輕罪，但司法部並無義務受理此案，最終是否起訴仍由檢方裁量。

依照一般程序，藐視國會決議理論上須經參院全院表決，之後才會送交華府聯邦檢察官，再由檢方決定是否提請大陪審團審理。

不過，共和黨目前在參院僅有53席，若民主黨採取程序杯葛，共和黨將難以取得終止辯論所需的60票，因此全院表決過關機率不高。

也因此，委員會主席保羅(Rand Paul)有意跳過全院表決，直接將決議送交司法部；民主黨參議員彼得斯(Gary Peters)批評，此舉規避參院慣例，是否合法、可否採行仍有爭議。

佛奇是否仍可援引第五修正案，也是本案另一個法律爭論點。

保羅主張，佛奇既已獲前總統拜登特赦，就不應再以可能自證其罪為由拒絕作證；但佛奇的律師反駁，拜登的赦免僅涵蓋佛奇2014年至2025年1月19日卸任前、與公職相關的聯邦罪行，並未涵蓋本次聽證可能衍生的偽證或其他新生犯罪，也不涉及州層級刑事責任，因此佛奇仍面臨具體刑事風險，援引第五修正案仍有法律依據。

目前法律對於「已獲總統特赦者是否仍可援引第五修正案」尚無明確判例，本案若進入司法程序，相關爭議將有待法院釐清。

國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇（美聯社）

國家過敏與傳染病研究所(NIAID)前所長佛奇。（路透）