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新規生效 USCIS可直接駁回資料不全申請 庇護衝擊最大

特派員黃惠玲／即時報導
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USCIS宣布，即日起移民官若認定申請文件未能證明申請資格，或缺少規定應附的初始...
USCIS宣布，即日起移民官若認定申請文件未能證明申請資格，或缺少規定應附的初始證明文件，可直接駁回申請，不再必須先發出「補件通知」或「擬拒絕通知」，讓申請人補件後再作決定。(AI生成圖)

美國公民移民服務局(USCIS)5日宣布，即日起調整案件審查政策，移民官若認定申請文件未能證明申請資格，或缺少規定應附的初始證明文件，可直接駁回申請，不再必須先發出「補件通知」(Request for Evidence，RFE)或「擬拒絕通知」(Notice of Intent to Deny，NOID)，讓申請人補件後再作決定。新規立即生效，並適用於目前仍在審理中的案件及8月5日以後提出的新申請。

移民倡議團體表示，這項新政將對庇護申請人帶來明顯影響。

USCIS表示，此次政策是恢復移民官依據現行法規行使裁量權。申請人依法本就應在送件時提出足以證明資格的文件，各項表格說明也已清楚列出所需初始證據。新政策將有助於提升審查效率、節省行政資源，並防止缺乏依據或濫用制度的申請。USCIS指出，此舉有助於「恢復移民制度完整性」，避免無實質內容的申請拖慢整體案件處理速度。

USCIS表示，新政策修正了拜登政府時期鼓勵移民官優先要求補件、而非直接拒件的做法。該局指出，過去部分申請人利用不完整申請作為「占位申請」(placeholder application)，先取得工作許可等附帶福利，再等待後續補件，影響其他案件審理進度。

不過，移民倡議團體表示，RFE制度長期扮演重要保障機制，讓申請人有機會補正誠實疏漏，而非因文件一時不足即遭拒絕。取消這項保障，不僅影響不了解規定的申請人，也可能衝擊仍等待海外文件寄達的人士。

新政策對庇護申請人影響尤其明顯。許多逃離迫害者匆忙離開原籍國，往往無法立即取得警方報案紀錄、醫療證明、政治活動紀錄或遭受威脅等證據，有些文件甚至需數月或數年才能取得。在過去制度下，申請人通常可於收到RFE後補件；如今若文件不足，案件可能直接遭駁回。

此外，由於新規適用於目前仍在審理中的案件，部分依照舊制度送件、原本預期可先補件的申請人，也可能受到新政策影響。

移民法律人士提醒，USCIS此次並未改變各類移民福利或庇護資格認定標準，而是大幅提高首次送件的完整性要求。申請人應仔細核對各項表格所要求的初始證據，必要時應尋求具執照的移民律師或司法部認可代表協助，尤其庇護申請人更應盡可能備齊支持證據，並清楚說明無法立即取得相關文件的原因，以降低遭直接拒件的風險。

精華 FAQ

  • 移民官若認定申請文件無法證明資格，或缺少應附的初始證明，可直接駁回，不必先發RFE或NOID要求補件，首次送件完整性要求因此大幅提高。

  • 新規立即生效，適用於目前仍在審理中的案件，以及8月5日以後提出的新申請，因此連原本依舊制期待補件的人也可能受影響。

  • 許多庇護者逃離時無法立刻取得報案紀錄、醫療證明或威脅證據，過去可等RFE後補件，如今文件不足就可能直接被拒，風險明顯上升。

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