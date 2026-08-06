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美陸軍被取消的加農砲 在極音速武器研發找到好用途

編譯黃淑玲／綜合外電
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圖為美國海軍與美國陸軍合作，在猶他州對新研發的34.5英吋通用高超音速飛彈的第一...
圖為美國海軍與美國陸軍合作，在猶他州對新研發的34.5英吋通用高超音速飛彈的第一級進行靜態點火測試。（路透）

美國陸軍正在把原已取消的遠程超級巨砲（加農砲）計畫，改造為極音速（hypersonic）武器的測試平台，藉以加快相關技術研發，同時降低對高成本飛行試驗的依賴。

在美國陸軍近期一次實彈演示中，一枚極音速彈頭，由一個明顯看來是「重型火砲測試系統」（HATS）的平台發射出來。這個測試平台，源自先前遭取消的「戰略遠程火砲」（SLRC）計畫。美國陸軍表示，這次試射演示為一項歷時兩年的研發工作畫下句點，而研發的目標在於建立一種更快速且成本更低的方法，來評估極音速相關技術。

使用HATS，可以不必依賴成本高昂的飛彈發射系統，而是利用巨砲推進一個發射整合套件，將彈頭加速至測試要求的極高速度，再撞擊目標。研究人員因此能以遠低於飛彈試射的成本，且在可控環境中，蒐集關鍵的飛行與撞擊數據，縮短測試時程並降低研發成本。

據了解，相關官員檢視了此次射擊的高速攝影畫面，確認這個在亞利桑那州尤馬（Yuma）試驗場進行的測試，彈頭的飛行與撞擊結果均符合預期。

軍方指出，利用巨砲測試平台來發射、測試的方式，已吸引其他極音速武器研發計畫的注意，進而尋求將巨砲輔助發射測試，納入研究之中，這有望再進一步加快未來武器的研發進度。這次成功演示，建立了一條評估極音速武器的替代途徑，可望降低新一代極音速武器系統成熟所需的時間與成本。

精華 FAQ

  • 陸軍將原本取消的SLRC巨砲計畫改造成HATS測試平台，是為了建立更快速、成本更低的極音速技術評估方式，減少對昂貴飛彈試射的依賴。

  • HATS可利用巨砲推進發射整合套件，把彈頭加速到測試所需的極高速度，並在可控環境中蒐集飛行與撞擊數據，大幅降低研發成本與時程。

  • 此次在亞利桑那州尤馬試驗場的射擊經高速攝影確認符合預期，證明巨砲測試平台可作為極音速武器的替代評估途徑，並吸引其他計畫跟進。

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