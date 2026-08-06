為兒申請3.2萬學貸 兒子受傷永久殘疾 但貸款無法豁免

川普總統第二任期推出聯邦學貸體系改革，從上個月起，家長透過Parent Plus每年只能為每名學生貸款到最多2萬元，終身借款上限則為6萬5000元。改革之後的新方案不再允許父母依照收入多寡決定還款金額。示意圖（美聯社）

華爾街日報5日報導，住在休士頓的岡薩雷茲(Steve Gonzalez)與妻子瑪莎(Martha Gonzalez)為了讓兒子史蒂芬(Stephen Gonzalez)就讀木工學校，出面申請3萬2000元的「聯邦家長貸款 」(Parent Plus loans)，史蒂芬畢業幾年後上班途中出車禍，雙腿留下永久傷害無法繼續工作，岡薩雷茲則得知只有借款人變成殘疾時學貸 才能豁免，79歲的他與81歲的妻子正在一點一滴償還2萬8500元餘額。

史蒂芬2011年完成木工培訓之後，在波士頓 找到翻修櫥櫃與裝修房屋工作，岡薩雷茲夫妻每月償還貸款約450元。史蒂芬後來搬回休士頓老家，繼續從事木工，2024年車禍後切除脾臟，肋骨、股骨骨折而無法長時間站立，骨科醫生認定史蒂芬為殘疾(disabled)。岡薩雷茲說，與妻子在有生之前都無法還清貸款。

報導指出，岡薩雷茲夫妻這筆貸款負擔，提醒人們頗受歡迎的Parent Plus貸款計畫，有時會對家長財務帶來毀滅式的打擊。

岡薩雷茲說，這筆貸款本應被列為「殭屍貸款」(zombie loan)，「街果卻每個月都追著我與妻子，要求我們還錢」。

Parent Plus貸款計畫旨在讓父母為兒女教育提供經濟支持。國會在1992年擴大計畫範圍，允許家長貸款金額涵蓋兒女大學教育的全數費用。職業學校也適用Parent Plus貸款計畫。

不過，許多家庭發現，家長在自己職業生涯尾聲，因為Parent Plus而承受還款壓力。

教育部次長肯特(Nicholas Kent)說，背負學貸的年輕借款人可能延後結婚、成立家庭、買房或買車計畫，如果是較為年長的Parent Plus借款人，則紛紛延後退休打算。

川普總統第二任期推出聯邦學貸體系改革，從上個月起，家長透過Parent Plus每年只能為每名學生貸款到最多2萬元，終身借款上限則為6萬5000元。改革之後的新方案不再允許父母依照收入多寡決定還款金額。

根據教育部統計，全國有300萬家長總共積欠Parent Plus1180億元，高於2014年的620億元。

報導指出，申請Parent Plus貸款的家長收入通常超過孩子可以領取全額獎學金的門檻，可是經濟能力又不足以自費承擔全額學費，堪稱「被遺忘的中產階層」(forgotten middle)。

「全美學生財務支援管理協會」(National Association of Student Financial Aid Administrators)2019-2020學年度統計顯示，年收入10萬元至15萬元之間的父母占Parent Plus借款人的將近四分之一，比例高過其他收入族群。