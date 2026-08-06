我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

為兒申請3.2萬學貸 兒子受傷永久殘疾 但貸款無法豁免

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統第二任期推出聯邦學貸體系改革，從上個月起，家長透過Parent Plus...
川普總統第二任期推出聯邦學貸體系改革，從上個月起，家長透過Parent Plus每年只能為每名學生貸款到最多2萬元，終身借款上限則為6萬5000元。改革之後的新方案不再允許父母依照收入多寡決定還款金額。示意圖（美聯社）

華爾街日報5日報導，住在休士頓的岡薩雷茲(Steve Gonzalez)與妻子瑪莎(Martha Gonzalez)為了讓兒子史蒂芬(Stephen Gonzalez)就讀木工學校，出面申請3萬2000元的「聯邦家長貸款」(Parent Plus loans)，史蒂芬畢業幾年後上班途中出車禍，雙腿留下永久傷害無法繼續工作，岡薩雷茲則得知只有借款人變成殘疾時學貸才能豁免，79歲的他與81歲的妻子正在一點一滴償還2萬8500元餘額。

史蒂芬2011年完成木工培訓之後，在波士頓找到翻修櫥櫃與裝修房屋工作，岡薩雷茲夫妻每月償還貸款約450元。史蒂芬後來搬回休士頓老家，繼續從事木工，2024年車禍後切除脾臟，肋骨、股骨骨折而無法長時間站立，骨科醫生認定史蒂芬為殘疾(disabled)。岡薩雷茲說，與妻子在有生之前都無法還清貸款。

報導指出，岡薩雷茲夫妻這筆貸款負擔，提醒人們頗受歡迎的Parent Plus貸款計畫，有時會對家長財務帶來毀滅式的打擊。

岡薩雷茲說，這筆貸款本應被列為「殭屍貸款」(zombie loan)，「街果卻每個月都追著我與妻子，要求我們還錢」。

Parent Plus貸款計畫旨在讓父母為兒女教育提供經濟支持。國會在1992年擴大計畫範圍，允許家長貸款金額涵蓋兒女大學教育的全數費用。職業學校也適用Parent Plus貸款計畫。

不過，許多家庭發現，家長在自己職業生涯尾聲，因為Parent Plus而承受還款壓力。

教育部次長肯特(Nicholas Kent)說，背負學貸的年輕借款人可能延後結婚、成立家庭、買房或買車計畫，如果是較為年長的Parent Plus借款人，則紛紛延後退休打算。

川普總統第二任期推出聯邦學貸體系改革，從上個月起，家長透過Parent Plus每年只能為每名學生貸款到最多2萬元，終身借款上限則為6萬5000元。改革之後的新方案不再允許父母依照收入多寡決定還款金額。

根據教育部統計，全國有300萬家長總共積欠Parent Plus1180億元，高於2014年的620億元。

報導指出，申請Parent Plus貸款的家長收入通常超過孩子可以領取全額獎學金的門檻，可是經濟能力又不足以自費承擔全額學費，堪稱「被遺忘的中產階層」(forgotten middle)。

「全美學生財務支援管理協會」(National Association of Student Financial Aid Administrators)2019-2020學年度統計顯示，年收入10萬元至15萬元之間的父母占Parent Plus借款人的將近四分之一，比例高過其他收入族群。

精華 FAQ

  • 他們當初為讓兒子就讀木工學校，申請了3萬2000元的聯邦Parent Plus貸款。如今尚餘約2萬8500元，夫妻倆仍得按月償還。

  • 因為學貸豁免規定通常只適用於借款人本人變成殘疾的情況，不是受益學生受傷就能免除。岡薩雷茲夫妻是借款人，所以仍須繼續還款。

  • 報導指出，Parent Plus讓不少中產家庭為孩子教育舉債，卻在退休前後仍承受還款壓力；全國家長欠款已達1180億元，風險不容忽視。

貸款 學貸 波士頓

上一則

野火造成煙霧瀰漫 「玫瑰之城」波特蘭空氣品質全球最糟

下一則

美陸軍被取消的加農砲 在極音速武器研發找到好用途

延伸閱讀

950萬人違約欠學貸 人數暴增破紀錄

950萬人違約欠學貸 人數暴增破紀錄
破解「債務繼承」5大迷思 父債不一定子還？

破解「債務繼承」5大迷思 父債不一定子還？
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
「原地養老」 富裕嬰兒潮世代退休 沒換小屋反買大屋

「原地養老」 富裕嬰兒潮世代退休 沒換小屋反買大屋

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

2026-08-02 19:55
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯