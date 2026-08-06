我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

野火造成煙霧瀰漫 「玫瑰之城」波特蘭空氣品質全球最糟

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

大規模野火造成煙霧瀰漫，素有「玫瑰之城」(Rose City)封號的俄勒岡州波特蘭，5日上午成為瑞士空氣品質追蹤機構IQAir全球主要城市空氣最糟糕排行榜第一名，一整天裡排名略有變化，但都處於空氣品質最惡劣、不健康的前幾名。

波特蘭5日清晨空氣品質指數(Air Quality Index)達到159，屬於「不健康」(unhealthy)等級，在全球主要城市裡空氣品質最糟糕。上午10時左右，波特蘭排名下降到跟印度德里、剛果民主共和國金夏沙並列全球空氣品質最惡劣第三名，上午11時再降到全球空氣品質最糟糕第八名。

發生於俄勒岡州知名景點胡德山峰(Mount Hood)附近的「蚱蜢野火」(Grasshopper Fire)持續延燒，煙霧隨著風勢向西飄移到波特蘭都會區與維拉麥特山谷(Willamette Valley)。根據俄勒岡州緊急事故管理局(Department of Emergency Management)5日統計，「蚱蜢野火」擴大到3萬9439英畝，僅有20%受到控制。

俄勒岡州衛生廳環境公共衛生部主任戈德法布(Gabriella Goldfarb)指出，根據全州急診室提供的統計數據，受到煙霧影響而就醫民眾超過平時人數，患者年齡大多集中在18歲至44歲之間。

野火煙霧之下，健康風險最高的族群包括兒童、老人、孕婦以及呼吸道或心臟病患者。

戈德法布說，年輕人就醫人數增加可能是因為以為自己抵抗力較好而選擇冒險，沒有留在室內或休息。

Legacy醫療集團胸腔與重症醫學科醫生艾莉卡‧莫塞森(Erika Maria Mosesón)對地方電視台KATU說，從事戶外工作的勞工應特別小心。

她表示，看起來高大強壯的人，可能讓人覺得較不受空污影響，但由於體力勞動關係，這群勞工深呼吸時吸入大量野火煙霧，處於高溫環境則可能讓身體失去調節體溫的能力。

莫塞森說，要特別注意是否有胸悶、呼吸困難的狀況，空氣污染絕對可能讓人生病，「這不是心理作用，而是會真實發生」。

衛生機關建議，家裡有空調的民眾要把系統設定為室內空氣循環，不要從室外引入空氣。沒有空調的民眾則建議使用空氣清淨機。

精華 FAQ

  • 主要因胡德山附近的蚱蜢野火持續燃燒，煙霧受風勢吹向波特蘭都會區與維拉麥特山谷，造成空氣品質急遽惡化，清晨AQI達159，列為不健康等級。

  • 根據俄勒岡州緊急事故管理局統計，這場野火已擴大到3萬9439英畝，但目前只有20%受到控制，顯示火勢仍相當嚴重，煙霧影響也可能持續。

  • 衛生單位指出，兒童、老人、孕婦，以及有呼吸道或心臟疾病的人風險最高；此外，長時間戶外工作的勞工也要注意胸悶、呼吸困難等症狀。

俄勒岡州 印度 野火

上一則

資深華裔主播董愷悌宣布退休 新聞生涯逾半世紀

下一則

為兒申請3.2萬學貸 兒子受傷永久殘疾 但貸款無法豁免

延伸閱讀

塢德賽大火濃煙南飄 舊金山也聞到

塢德賽大火濃煙南飄 舊金山也聞到
華州野火燒毀700座建築 斯波坎疏散6.7萬人

華州野火燒毀700座建築 斯波坎疏散6.7萬人
昆明化工廠黃磷燃燒冒白煙 疏散逾千人 無人傷亡

昆明化工廠黃磷燃燒冒白煙 疏散逾千人 無人傷亡
加拿大野火近千處仍在燃燒 受災面積等同比利時國土

加拿大野火近千處仍在燃燒 受災面積等同比利時國土

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

2026-08-02 19:55
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯