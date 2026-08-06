野火造成煙霧瀰漫 「玫瑰之城」波特蘭空氣品質全球最糟

大規模野火 造成煙霧瀰漫，素有「玫瑰之城」(Rose City)封號的俄勒岡州 波特蘭，5日上午成為瑞士空氣品質追蹤機構IQAir全球主要城市空氣最糟糕排行榜第一名，一整天裡排名略有變化，但都處於空氣品質最惡劣、不健康的前幾名。

波特蘭5日清晨空氣品質指數(Air Quality Index)達到159，屬於「不健康」(unhealthy)等級，在全球主要城市裡空氣品質最糟糕。上午10時左右，波特蘭排名下降到跟印度 德里、剛果民主共和國金夏沙並列全球空氣品質最惡劣第三名，上午11時再降到全球空氣品質最糟糕第八名。

發生於俄勒岡州知名景點胡德山峰(Mount Hood)附近的「蚱蜢野火」(Grasshopper Fire)持續延燒，煙霧隨著風勢向西飄移到波特蘭都會區與維拉麥特山谷(Willamette Valley)。根據俄勒岡州緊急事故管理局(Department of Emergency Management)5日統計，「蚱蜢野火」擴大到3萬9439英畝，僅有20%受到控制。

俄勒岡州衛生廳環境公共衛生部主任戈德法布(Gabriella Goldfarb)指出，根據全州急診室提供的統計數據，受到煙霧影響而就醫民眾超過平時人數，患者年齡大多集中在18歲至44歲之間。

野火煙霧之下，健康風險最高的族群包括兒童、老人、孕婦以及呼吸道或心臟病患者。

戈德法布說，年輕人就醫人數增加可能是因為以為自己抵抗力較好而選擇冒險，沒有留在室內或休息。

Legacy醫療集團胸腔與重症醫學科醫生艾莉卡‧莫塞森(Erika Maria Mosesón)對地方電視台KATU說，從事戶外工作的勞工應特別小心。

她表示，看起來高大強壯的人，可能讓人覺得較不受空污影響，但由於體力勞動關係，這群勞工深呼吸時吸入大量野火煙霧，處於高溫環境則可能讓身體失去調節體溫的能力。

莫塞森說，要特別注意是否有胸悶、呼吸困難的狀況，空氣污染絕對可能讓人生病，「這不是心理作用，而是會真實發生」。

衛生機關建議，家裡有空調的民眾要把系統設定為室內空氣循環，不要從室外引入空氣。沒有空調的民眾則建議使用空氣清淨機。