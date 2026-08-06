航空公司和機場主管不滿ICE在機場抓人
聯邦政府擴大機場移民執法，多家航空公司近期開始抵制聯邦移民及海關執法局(ICE)探員直接登機逮捕乘客。
華爾街日報報導，ICE官員7月25日欲登上西南航空(Southwest Airlines)飛往佛羅里達州奧蘭多的班機執法時，遭地勤要求出示法官簽署的司法搜查令，而非單由ICE核發的行政搜查令。
知情人士透露，這只是西南航空近幾周至少第六起類似事件。
過去一年以來，ICE雖然偶爾會在機場執法，但近幾周的頻率明顯增加，舊金山、邁阿密、堪薩斯城等地機場的登機口與售票櫃檯一再出現逮捕行動，7月平均每天約逮捕10人至30人。
執法對象也從持最終驅逐令者，擴及簽證逾期、持有綠卡或庇護申請仍在審理中者；外界認為，此舉與白宮要求ICE每日約逮捕2000人的目標有關。
多起逮捕畫面被乘客拍下並在網路流傳，包括丹佛機場登機空橋及拉斯維加斯機場的拘捕事件，引發外界對公共安全的憂慮。曾任丹佛國際機場執行長的華盛頓表示，他擔心衝突升高並波及無辜觀光客。
面對ICE執法爭議，西南航空表示，在提供乘客資料前，將要求執法人員提出適當法律文件；捷藍航空(JetBlue)則強調，不會蒐集乘客的移民身分資料，也未與政府建立共享此類資料的合作機制。
代表主要航空公司的美國航空協會(Airlines for America)指出，已與ICE及運輸安全管理局(TSA)協商，希望建立明確的執法程序，兼顧安全與觀光客權益。
國土安全部(DHS)則表示，相關行動只是依法執行既有政策；同屬國土安全部的TSA與ICE去年夏季起合作，由TSA提供乘客名單供ICE比對，至今已造成數百人在機場被捕。
代表多家航空公司空服員的空服員協會(Association of Flight Attendants)今年3月已致函業界，警告聯邦執法單位在機場及機艙內的行動，已經引發空服員對職場安全及法律責任的疑慮，並提及曾有探員未經授權登機，甚至威脅驅逐提出質疑者。
因為業者認為ICE若要進入機艙執法，應提出法官簽署的司法搜查令，而不是僅靠行政搜查令；同時也擔心乘客安全、現場衝突與法律責任風險。 ICE近幾周在舊金山、邁阿密、堪薩斯城等機場明顯加密執法，對象也從已被最終驅逐者擴及簽證逾期、綠卡持有人與庇護申請人。 西南與捷藍等航空公司已表態會要求合法文件或不蒐集移民身分資料；美國航空協會則與ICE、TSA協商，希望建立兼顧安全與旅客權益的明確流程。
精華 FAQ
因為業者認為ICE若要進入機艙執法，應提出法官簽署的司法搜查令，而不是僅靠行政搜查令；同時也擔心乘客安全、現場衝突與法律責任風險。
ICE近幾周在舊金山、邁阿密、堪薩斯城等機場明顯加密執法，對象也從已被最終驅逐者擴及簽證逾期、綠卡持有人與庇護申請人。
西南與捷藍等航空公司已表態會要求合法文件或不蒐集移民身分資料；美國航空協會則與ICE、TSA協商，希望建立兼顧安全與旅客權益的明確流程。
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