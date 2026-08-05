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致命耳念珠菌感染 23州逾3000病例

編譯周芳苑／即時報導
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CDC)最新數據顯示，全美23州發現3130宗耳念珠菌感染病例。圖為CDC實驗室培養皿的耳念珠菌。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，今年截至目前，全美已有23州發現可能致命的耳念珠菌(Candida auris )感染病例，感染數與去年同期相近。

耳念珠菌歸類於「真菌」(fungus)。根據CDC，截至7月18日，全美確診3130例耳念珠菌感染病例。與去年同期的3348例差距不大。

德州病例最多，達706例，其次依序是密西根州503例、伊利諾州366例。

CDC表示，耳念珠菌感染病例的發生率每年都上升，不過，自2022年以來成長速度已經趨緩。

CDC指出，耳念珠菌是一種酵母菌，可引起嚴重疾病，而且很容易在醫療機構的重症患者中傳播；可引起皮膚感染、乃至於更嚴重的血流感染 (bloodstream infections)等致命感染。

耳念珠菌1996年由韓國研究人員首次發現，2009年在日本被正式確認為新菌種。

感染者、乃至於皮膚或其他身體部位攜帶該真菌但無症狀的人都可能傳播耳念珠菌，菌體可在門把手、床欄等物體表面長期存活、進而傳播給患者。

專家此前表示，多數健康的人不必擔心感染耳念珠菌，但是對免疫系統較弱或免疫功能低下的人來說，將面臨難以治療的感染風險；安養院或住院患者也屬高風險族群，尤其是體內留置或曾留置導尿管或呼吸管等導管的患者。

有些耳念珠菌菌株對至少一種抗真菌藥物有抗藥性，有些甚至對多種抗真菌藥物有抗藥性。

CDC今年稍早指出，針對2022、2023年採集的8033份耳念珠菌樣本進行研究後發現，超過95%菌株對一線抗真菌藥物「氟康唑」(fluconazole)有抗藥性，15%的菌株對處方抗真菌藥物「兩性黴素B」有抗藥性；1%菌株對棘白菌素(echinocandins)有抗藥性；對這三大類抗真菌藥物都具抗藥性的菌株不到 1%。

多數感染可採用棘白菌素類藥物治療。耳念珠菌感染死亡率介於30%至60%。

多數感染耳念珠菌的患者原本就患有其他疾病，因此，CDC表示，耳念珠菌感染患者死亡時，很難確定耳念珠菌感染、以及以往疾病在何種程度導致死亡。

精華 FAQ

  • 截至7月18日，全美23州共確診3130例耳念珠菌感染，和去年同期的3348例相近。病例最多的是德州706例，其次是密西根州503例、伊利諾州366例。

  • 耳念珠菌可引起皮膚感染、血流感染等嚴重疾病，且容易在醫療機構內傳播。免疫力較弱、安養院或住院患者，以及曾留置導管者，都是較高風險族群。

  • CDC指出，超過95%菌株對氟康唑抗藥，15%對兩性黴素B抗藥，1%對棘白菌素抗藥；多數感染仍可用棘白菌素治療，但整體死亡率約30%至60%。

德州 密西根州 CDC

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