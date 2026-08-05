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密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息

中央社密西根州蘭辛5日綜合外電報導
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民主黨進步派候選人薩依德在聯邦參議員提名初選中勝出，為黨內反建制路線增添聲勢。（...
民主黨進步派候選人薩依德在聯邦參議員提名初選中勝出，為黨內反建制路線增添聲勢。（美聯社）

民主黨進步派候選人薩依德（Abdul El-Sayed）今天在黨內聯邦參議員提名初選中勝出，在11月期中選舉前，為黨內反建制路線增添聲勢。

路透社報導，這場密西根州初選被視為民主黨內路線之爭，薩依德為進步派，具醫學背景，競選主軸為醫療與經濟議題，並且主張終止對以色列的無條件軍援。

相較之下，他的競爭對手聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）則是溫和派，獲民主黨領袖及親以色列團體支持。

薩依德在密州民主黨內初選勝出後，將於11月期中選舉對決共和黨籍前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers），爭奪參議員席次。

根據路透社，薩依德的勝出可能加劇民主黨內對經濟民粹主義、反建制路線以及對以色列採取更強硬政策的辯論。

民主黨陣營領袖人物在這場初選中立場出現分歧，進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）及華倫（Elizabeth Warren）力挺薩依德。

另一方面，建制派的參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）則為史蒂文斯背書。

但舒默與民主黨參議院競選委員會主席陸天娜（Kirsten Gillibrand）仍發表聲明，恭喜薩依德在黨內初選勝出。

他們在聲明中寫道：「民主黨人因共同目標團結在一起：那就是藉由擊敗共和黨幫兇來制衡（美國總統）川普，並重新奪回參議院。」

民主黨籍州長惠特默也在周三表態支持薩依德（Abdul El-Sayed）。

惠特默在社群媒體發布的影片中表示：「恭喜班森（Jocelyn Benson）、薩依德以及在各級選戰中勝出的每一位民主黨人。當我們全力拼搏以在11月大選贏得勝利時，他們都將獲得我的全力支持。」

許多史蒂文斯的支持者主張，民主黨溫和派的史蒂文斯更有機會在期中選舉勝出。在過去3次美國總統大選中，川普有2次拿下密西根州。

但薩依德的支持者卻認為，薩依德的競選活動凝聚年輕選民的強烈熱情，將提高自由派基本盤以及首投族的投票率。

共和黨則在黨內參議院競選機構及「超級政治行動委員會」（Super PAC）的網路廣告中，批評薩依德是「危險」且「極端」的人物。

川普在社群媒體發文指出：「對共和黨來說這是好消息。薩依德這名憎恨猶太人和以色列的共產主義失敗者，預計在與社會主義者的競爭中勝出。」

精華 FAQ

  • 進步派候選人薩依德在密西根州民主黨聯邦參議員提名初選中勝出，將代表民主黨在11月期中選舉中，挑戰共和黨籍前眾議員羅傑斯，爭奪參議院席次。

  • 薩依德具醫學背景，主打醫療與經濟議題，並主張終止對以色列的無條件軍援，因此被視為民主黨內較具進步色彩、反建制且立場更強硬的候選人。

  • 因為薩依德代表進步派，獲桑德斯與華倫支持；史蒂文斯則屬溫和派，得到舒默與惠特默背書。結果反映民主黨在經濟民粹與對以色列政策上的分歧。

民主黨 初選 川普

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