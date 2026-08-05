密西根聯邦參議員初選左派勝出 民主黨焦慮升高

薩依德獲勝後，5日在密西根州底特律舉行的新聞發布會上發表講話。（路透）

美國期中選舉兩黨初選 近期在各州熱鬧舉行，民主黨 密西根州聯邦參議員左派參選者薩依德，擊敗老將現任聯邦眾議員史蒂文斯，再度令民主黨高層憂心過度左傾無益國會席次與未來總統大選。

美國將於11月進行期中選舉，參院35席與眾院全數435席將改選。民主黨陣營有機會翻轉國會兩院未過半局面，但憂心左派勢力高漲，不利整體選情；共和黨 全面防禦，避免執政陷跛腳，總統川普（Donald Trump）支持川派參選人，部分建制派老將無奈落馬。

5日舉行的5州初選堪稱期中初選的超級星期二，全美焦點落在密西根州。41歲，埃及裔公共衛生學者薩依德（Abdul El-Sayed）以些微領先擊敗老將4屆眾議員史蒂文斯（Haley Stevens），將代表民主黨爭取參院席次。

薩依德支持施行全民健保，取代美國現行65歲以上才可使用的聯邦醫療保險（Medicare），強烈抨擊以色列軍事行動。他自稱進步派，不是民主社會主義人士。

搖擺州密西根州是川普兩度當選的重要關鍵，民主黨亟欲在參議員選舉中拿下席次。薩依德將對上共和黨前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers），民主黨高層憂心過左的薩依德勝選機率較低。

自稱民主社會主義者的紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）去年底當選市長後，民主黨陣營左派勢力大漲，主張採取更進步政策強硬面對共和黨川普勢力，左派力挺眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）參選總統的聲浪不減。

曼達尼支持的民主社會主義者協會（Democratic Socialists of America，DSA）人士在紐約初選擊敗多位現任國會議員後，科羅拉多、俄勒岡、喬治亞、肯塔基與賓州等地初選，多位左派人士勝出，將代表民主黨進軍國會與州議會。

29歲的衣索比亞移民基羅斯（Melat Kiros）7月初在科羅拉多州聯邦眾議員初選，擊敗現任30年國會老將狄吉特（Diana DeGette），民主黨高層憂心左派勢力蔚為風潮無益民主黨全國選情。

川普樂見民主黨出現不滿建制派聲浪，不斷於公開場合以共產份子描述近期民主黨初選冒出的新秀；民主黨建制派憂心，進步派擁抱全民健保、房租凍漲、限制AI與反以色列等立場無法實現，反將催出共和黨支持者，猶如共和黨2000年後崛起的右派「茶黨」，恐影響國會過半目標，更衝擊2年後總統選舉。