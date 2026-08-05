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網路賭盤助長潛在縱火？國會議員籲禁止預測市場押注野火

記者顏伶如／即時報導
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2025年1月，加州南部發生寶馬山花園山林大火以及伊頓山火。（美聯社檔案照）
2025年1月，加州南部發生寶馬山花園山林大火以及伊頓山火。（美聯社檔案照）

包括俄勒岡州參議員墨克利(Jeff Merkley)在內等九名民主黨參議員共同致函美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)主席塞利格(Michael Selig)指出，網路賭盤允許民眾對於具有殺傷力立的大規模野火進行押注，結果不但創造內線交易空間，還可能助長縱火犯罪，讓公共安全受到威脅，更出現從自然災害當中獲利的道德疑慮，CFTC應該對預測市場平台祭出禁令。

2025年1月，加州南部發生1月寶馬山花園(Pacific Palisades)山林大火以及伊頓山火(Eaton Fire)，共計31人死亡，1萬6000多棟房舍燒毀。當時線上賭盤網站Polymarket接受了累計120萬多元的野火押注，宣傳口號裡說：「你無法預測火災，但可以拿它來交易。」

墨克利以及加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)、加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)、新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)、內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)、內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)、新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)、俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)、明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)等人在信中寫道：「線上賭盤開放對具有毀滅性的野火押注，讓遭受打擊的社區承受痛苦，一切只為了讓有錢有勢的人獲利。」

信中表示，州政府與地方消防官員指出，網路押注還存在另一個更高風險，就是有人可能受到誘惑而縱火以確保押注成功，或者干擾正在進行中的救火行動。

美國正進入另一個可能出現嚴峻考驗的野火季節，國會議員在信中呼籲CFTC對國內外指定合約市場(Designated Contract Markets)平台建立符合常識的防護機制，並要求CFTC在8月14日做出答覆。

墨克利在參院提出「禁止腐敗押注法案」(STOP Corrupt Bets Act)，內容要求禁止預測市場對選舉、政府行動、體育賽事、軍事行動進行押注。他也提出「終結預測市場腐敗法案」(End Prediction Market Corruption Act)，旨在禁止對於跟總統、副總統、國會議員或其他公職人員有關的事件進行預測交易。

精華 FAQ

  • 參議員們要求CFTC對預測市場平台建立更嚴格限制，甚至禁止對具毀滅性的野火進行押注，避免災害被商品化並危及公共安全。

  • 他們認為這類賭盤不僅可能製造內線交易空間，還可能誘惑有人縱火以影響押注結果，甚至干擾救災行動，對社區造成額外傷害。

  • 墨克利提出STOP Corrupt Bets Act與End Prediction Market Corruption Act，內容分別鎖定禁止對選舉、政府行動、軍事行動及公職相關事件進行預測交易。

野火 俄勒岡州 參議員

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