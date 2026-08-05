建國250年「最代表美國25物品」 好市多烤雞上榜

紐約市今年慶祝美國建國250周年，在大型螢幕上顯示「美國生日快樂250周年」的字樣。(路透)

美國建國250周年之際，曾任時代雜誌(TIME)、彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)等媒體攝影記者的攝影師兼創意顧問艾蜜莉‧奇金(Emily Keegin)，在紐約時報 推出「最能代表美國的25件物品」專題報導，榜上有名包括好市多 (Costco )售價4.99元的烤雞等。

奇金表示，要定義「身為美國人」似乎是不可能的任務，因為美國龐大且任性難馴，傾向走極端、矛盾行事，往往截然不同的兩種方式同時並存，但「美國特質」(Americanness)卻非常醒目，體現於美國人的言行舉止與正面向上的世界觀當中。

她表示，在一個3億4270萬人口的國家裡，沒有任何單項物品能代表所有人，挑選25件最能代表美國人共同特質的物件，能夠讓美國人思考「我們是誰？」的答案。

好市多烤雞在奇金彙整的清單當中第一個出現。她說，別人都說美國處於分裂，右派、左派、都市、鄉村、男性、女性、真實美國、虛假美國，但美國人都想要一樣的東西，就是4.99元的好市多烤雞、1.50元的熱狗，還有彷彿能夠在核子大戰時撐過整個冬季的整個購物車用品。

其次上榜包括：塑膠製草坪粉紅紅鶴(Plastic Lawn Flamingo)、Juicy Couture運動裝、「全美房車改裝賽」(NASCAR)雪佛蘭( Chevy)Impala賽車、環形燈(Ring Light)、個人傷害律師(Personal Injury Lawyer)廣告、 情趣用品「晶蛋」(Goop Yoni Egg)、「髒蘇打」(Dirty Soda)、T恤發射器(T-Shirt Cannon)、Crest Whitestrips牙齒美白貼片、必勝客(Pizza Hut)店裡吊燈、滿布飾品的卡駱馳(Crocs)休閒鞋、大樹造型空氣芳香劑(Air Freshener)、喬治·福爾曼室內烤爐(George Foreman Grill)、巨無霸男用濕紙巾(Dude Wipes XL)。

帶到辦公室吃但看起來不可口的沙拉、Ring門鈴監視器攝影機、Red Solo Cup紅色塑膠杯、迷彩印花(Realtree)、無限續盤的洋芋片與莎莎醬(Chips and Salsa)、「活著、笑著、愛著」(Live, Laugh, Love)裝飾標語、寵物狗推車(Dog Stroller)、加油站附加洗手間的鑰匙、肉毒桿菌素(Botox)、充氣長條人偶(Inflatable Tube Man)。