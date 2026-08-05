我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部再剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

關鍵指標…密西根民主黨參議員初選 進步派勝出

建國250年「最代表美國25物品」 好市多烤雞上榜

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市今年慶祝美國建國250周年，在大型螢幕上顯示「美國生日快樂250周年」的字...
紐約市今年慶祝美國建國250周年，在大型螢幕上顯示「美國生日快樂250周年」的字樣。(路透)

美國建國250周年之際，曾任時代雜誌(TIME)、彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)等媒體攝影記者的攝影師兼創意顧問艾蜜莉‧奇金(Emily Keegin)，在紐約時報推出「最能代表美國的25件物品」專題報導，榜上有名包括好市多(Costco)售價4.99元的烤雞等。

奇金表示，要定義「身為美國人」似乎是不可能的任務，因為美國龐大且任性難馴，傾向走極端、矛盾行事，往往截然不同的兩種方式同時並存，但「美國特質」(Americanness)卻非常醒目，體現於美國人的言行舉止與正面向上的世界觀當中。

她表示，在一個3億4270萬人口的國家裡，沒有任何單項物品能代表所有人，挑選25件最能代表美國人共同特質的物件，能夠讓美國人思考「我們是誰？」的答案。

好市多烤雞在奇金彙整的清單當中第一個出現。她說，別人都說美國處於分裂，右派、左派、都市、鄉村、男性、女性、真實美國、虛假美國，但美國人都想要一樣的東西，就是4.99元的好市多烤雞、1.50元的熱狗，還有彷彿能夠在核子大戰時撐過整個冬季的整個購物車用品。

其次上榜包括：塑膠製草坪粉紅紅鶴(Plastic Lawn Flamingo)、Juicy Couture運動裝、「全美房車改裝賽」(NASCAR)雪佛蘭( Chevy)Impala賽車、環形燈(Ring Light)、個人傷害律師(Personal Injury Lawyer)廣告、 情趣用品「晶蛋」(Goop Yoni Egg)、「髒蘇打」(Dirty Soda)、T恤發射器(T-Shirt Cannon)、Crest Whitestrips牙齒美白貼片、必勝客(Pizza Hut)店裡吊燈、滿布飾品的卡駱馳(Crocs)休閒鞋、大樹造型空氣芳香劑(Air Freshener)、喬治·福爾曼室內烤爐(George Foreman Grill)、巨無霸男用濕紙巾(Dude Wipes XL)。

帶到辦公室吃但看起來不可口的沙拉、Ring門鈴監視器攝影機、Red Solo Cup紅色塑膠杯、迷彩印花(Realtree)、無限續盤的洋芋片與莎莎醬(Chips and Salsa)、「活著、笑著、愛著」(Live, Laugh, Love)裝飾標語、寵物狗推車(Dog Stroller)、加油站附加洗手間的鑰匙、肉毒桿菌素(Botox)、充氣長條人偶(Inflatable Tube Man)。

精華 FAQ

  • 此專題配合美國建國250周年推出，目的在於用25件物品回看「美國特質」是什麼，並引發美國人思考自己共同擁有的文化與生活樣貌。

  • 奇金認為美國雖然分裂多元，但人們仍共享對平價實惠商品的需求，因此4.99元的好市多烤雞、1.50元熱狗成了最具美式日常感的象徵。

  • 榜單還包括塑膠草坪粉紅紅鶴、Crocs、Ring門鈴、Botox、Red Solo Cup、迷彩印花與充氣長條人偶等，呈現美國流行、消費與生活文化的多樣面貌。

好市多 紐約時報 Costco

上一則

關鍵指標…密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

下一則

網路賭盤助長潛在縱火？國會議員籲禁止預測市場押注野火

延伸閱讀

經典美國食物熱狗 各地區風味大不同

經典美國食物熱狗 各地區風味大不同
食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪

食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪
美國繁榮華埠總會 遊行慶建國250周年

美國繁榮華埠總會 遊行慶建國250周年
好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮

好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮

熱門新聞

圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

2026-08-02 19:55

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了
微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi

微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi