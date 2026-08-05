關鍵指標…密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

密西根州進步派參選人薩依德在聯邦參議員民主黨初選中勝出。（美聯社）

密西根州（Michigan）進步派薩依德（Abdul El-Sayed）在一場競爭激烈的美國參議員初選 中，以微幅差距擊敗溫和派眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）。

紐約時報報導，幾個月來，民主黨 建制派發出了日益嚴厲的警告，指出從未贏得過選舉的密西根州進步派火爆人物薩依德醫師，恐怕難以贏得這席該黨絕不能失去的搖擺州參議員席次。

該州州長、國會議員以及州檢察長紛紛站隊挺他的初選對手、來自搖擺選區的中道派眾議員史蒂文斯。他們主張，史蒂文斯才能贏得這種硬仗——而這正是此一激戰州的標誌，當地的選民曾兩度投給川普（Donald J. Trump），也曾兩度投給雷根（Ronald Reagan）。

周二，稍微過半數的民主黨初選選民表達了不同意見，他們順從內心，選擇將賭注押在一座位憑藉激進進步派主張激勵了年輕與高學歷自由派聯盟的候選人身上。

如今隨著他挺進大選，薩依德的參選將對該黨勢力抬頭的進步派構成或許是最具深遠影響的挑戰：一位立場毫不避諱偏左的反體制候選人，能否在政治立場溫和的州分贏得大選？

薩依德將為近十年來民主黨內部爭論不休的「勝選能力理論」提供首次大選檢驗。自從參議員桑德斯（Bernie Sanders）於2016年躍上全國舞台以來，進步派一直主張，該黨的勝選之路在於推行能吸引廣大工人階級選民的全民經濟政綱。中道派則予以反駁，認為此類主張會疏遠那些該黨在近年失利地區必須爭取的溫和派選民。

微弱領先的開票結果預示著11月將迎來一場艱苦的選戰，屆時薩依德將面對於2015年離開國會的共和黨前眾議員羅傑斯（Mike Rogers）。在超過半數初選選民投給其他候選人後，薩依德進入大選時並未獲得民主黨人的強烈授權。他在該州較富裕、年輕的地區表現最佳，而史蒂文斯則在非裔與工人階級選民較多的地區表現較好。

這場不相上下的選舉，凸顯了支持薩依德、聲音亮眼的網路自由派運動，與許多作為該黨在激戰州中流砥柱的選民之間的分歧。

周三清晨，在選情確定勝負前數小時，薩依德對支持者發表談話，試圖將自己的參選塑造為超越傳統政黨分歧的行動。他也誇耀自己有能力抵擋來自支持史蒂文斯的外部組織所資助的猛烈攻擊。

他在底特律（Detroit）的競選總部發表講話時說：「我們不是一個紫色州（搖擺州）。我們是一個需要一場運動來找回我們政治的州。當我們挺過這一切時，托真主的福（Inshallah），我們將頂住7000萬美元的攻擊，並持續反擊。」

薩依德身為一名具備號召力的競選者，以降低生活成本、提供全民健保以及禁止企業資金進入政治等承諾，為自己的選情注入動力。他熟稔 Podcast 與社群媒體，打造了一個以向億萬富豪課稅、反對以色列以及推動全民醫療保險（Medicare for All）為核心的政綱。