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包括涉婚姻詐欺的台灣人 司法部再尋求剝奪25人的美國籍

編譯莊瑞萌／即時報導

司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍，其中包括一名46歲台灣籍男子李毅(Yi Lee，音譯)。他被指控在歸化前主導婚姻詐欺集團，安排美國公民與外籍人士假結婚，但已於2017年認罪。

福斯新聞報導，司法部代理部長布蘭奇(Todd Blanche)3日表示，「美國公民身分是我國最崇高的權利之一，必須以合法且誠實的方式取得。」他並補充說，「今日一舉提交的案件，創下司法部協調撤銷國籍行動的歷史新高。但這只是開始，司法部會繼續動用一切資源與工具，保護歸化程序的公正性與美國人民安全。」

針對這25人的訴狀已於7月20日至8月3日期間提交，當事者原籍包括17個國家：巴基斯坦、摩爾多瓦、印度、墨西哥、哥倫比亞、奈及利亞、賴比瑞亞、迦納、牙買加、台灣、宏都拉斯、喀麥隆、約旦、古巴、薩爾瓦多、海地與瑞典。

7月22日，司法部在新墨西哥州聯邦地區法院對李毅提起撤銷國籍訴訟，指控他在歸化前曾主導婚姻詐欺集團。李毅從2016年1月至約2017年5月間，利用美國移民法安排美國公民與外籍受益人進行假結婚。他負責協調安排付款給美國籍共犯的期程，並指導參與者完成申請流程，包括準備移民面談。2017年已對共謀婚姻詐欺認罪。

自2025年1月20日以來，司法部撤銷國籍案件總數已達到88件，訴狀提及的行為包括謀殺未遂、兒童性虐待、家庭暴力、婚姻詐欺、身分詐欺、護照詐欺、銀行與信用卡詐欺及無照行醫等。

司法部民事司助理司法部長舒梅特(Brett Shumate)說，「今天這波撤銷國籍行動，規模寫下歷史新高。這些人每個人都犯下了與美國公民身分不相容的罪行。我們正以史上最快的速度，撤銷那些試圖欺騙聯邦政府並濫用歸化制度之人的國籍。」

今年6月，司法部撤銷來自13個不同國家的17人的國籍，當事人被指控涉及兒童性虐待、毒品販運與大規模金融詐欺。

精華 FAQ

  • 司法部此次共對25名歸化公民提起撤銷國籍訴訟，案件集中在7月20日至8月3日期間提交，涉及多國原籍人士，顯示其持續加強清查歸化程序中的違法情況。

  • 李毅被指在歸化前主導婚姻詐欺集團，安排美國公民與外籍人士假結婚，並負責付款、協調流程與面談準備；他已於2017年對共謀婚姻詐欺認罪。

  • 自2025年1月20日以來，司法部撤銷國籍案件已達88件，涉及謀殺未遂、兒童性虐待、家暴、詐欺與無照行醫等行為，官方稱此為歷史新高的執法行動。

司法部 美國公民

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