美撤銷巴西駐美大使簽證 專家警告加劇外交僵局

美國政府4日罕見撤銷巴西 駐美大使維奧蒂（Maria Luiza Viotti）的簽證 ，巴西政府強烈譴責，並暗示可能採取對等措施。專家警告，此舉開創危險先例，恐使雙邊關係進一步陷入僵局。

CNN與BBC巴西新聞網報導，美國國務院官員強調，撤銷簽證並不等同驅逐出境，但意味著維奧蒂若離境將無法再入境。華府 表示，只要巴西批准美方提名的新任大使丹尼爾．培瑞斯（Daniel Perez），簽證即可恢復。美方同時重申重視與巴西的關係，盼雙方恢復「正常且具建設性的合作」。

法新社和路透社稍早報導，美國國務院官員表示，撤銷巴西駐美大使的簽證是因巴西遲遲未正式批准美國新任駐巴西大使人選，且拒絕向多名美國外交官核發簽證。

巴西政府在聲明中強烈譴責美方決定，指稱美方理由「毫無根據」，並批評華府破壞外交慣例，未經正式諮詢即宣布新任大使人選。巴西外交部認為，美方此舉是「蓄意升高敵意」，甚至企圖干預巴西即將舉行的總統大選，並暗示可能採取對等措施。

分析人士指出，美方撤銷大使簽證屬於罕見舉措，通常僅在外交官涉及重大醜聞或兩國關係斷裂時才會發生。佛羅里達國際大學教授卡薩朗斯（Guilherme Casarões）直言，這是「任意的外交工具」，目的在於向巴西施壓。另有巴西前外交官認為，此舉開創危險先例，顯示雙邊關係正陷入惡性循環。

近年來，美巴關係多次因貿易爭端、司法制裁及選舉干預指控而緊張。去年美方曾對巴西產品加徵關稅，並撤銷部分巴西官員簽證；今年7月，巴西拒絕兩名美國官員入境，理由是擔心其行程被用來質疑巴西電子投票系統的公正性。

目前，巴西政府表示維奧蒂將繼續留在美國，但不會在大選前就新任美國大使人選展開談判。分析人士指出，雙邊關係未來走向，恐將取決於10月巴西總統大選結果以及兩國是否能在政治與外交上找到新的平衡。