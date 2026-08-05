沉迷競標、日花上萬元 熱門直播電商讓他們傾家蕩產

示意圖。（取自123RF)

華爾街日報4日報導，直播電商 暨即時拍賣平台Whatnot在2025年新增2000萬個帳戶之後，今年營收可望突破10億大關，但批評人士說，製造高度心理壓力的倒數計時、滑動出價等設計助長過度消費，衍生詐欺、未成年人士使用等亂象。面對飛快拍賣節奏的體育卡、名牌時裝、工具、食品等，某些消費者想要透過競標撿便宜，結果卻變得傾家蕩產。

45歲會計師哈丁(Sean Harding)童年時期就有收集棒球卡的愛好，為了重溫舊夢而下載Whatnot應用程式。短短四個月之內，哈丁總共消費將近140萬元，這些錢來自存款、貸款、向朋友借錢，最後則是拿雇主提供的公司信用卡刷卡。2025年1月底，哈丁每天消費額達1萬2000元。妻子發現他沉迷競標拍賣之後訴請離婚，哈丁為了還債清空退休帳戶，賣掉房子、車子及收集卡。

哈丁受訪時說，一次次告訴自己，只要再競標一次就好，賣掉所有東西就能一口氣回本。他說：「向右滑動出價競標的動作實在太容易，甚至不記得出價幾次。」

成立七年的Whatnot是美國成長最快的購物平台之一，獲得創投公司安德立森霍洛維茲(Andreessen Horowitz)、矽谷知名機構紅杉資本(Sequoia Capital)、Alphabet旗下成長階段投資部門CapitalG等機構支持。Whatnot募得資金大約9億7500萬元，市值上看115億。

Whatnot每周舉辦超過55萬小時的直播銷售。在氣氛熱鬧的直播間裡，消費者可以24小時競標搶購集換式卡牌(trading card)、玩具、設計師品牌服裝，還有泡麵。在拆卡(breaks)時段裡，消費者可以花錢買下某個未知但可能價值連城的收藏品。

時裝與美妝產品是Whatnot成長最快的商品類別。

58歲活動企劃朱莉‧強生(Julie Johnson)大約三年前發現Whatnot是能夠以優惠價格搶購名牌時裝的地方。她說，每天大約花六小時從手機看直播拍賣，三年來總共花費12萬元，主要是買衣服與鞋子，想要轉賣以從中賺取差價。她說，每月支付400元的倉庫租金存放商品，目前買賣收支剛好打平。

53歲護理師湯普森(Joe Thompson)聽說有人透過平台賺取好幾千元而加入，想要重溫小時候收集硬幣的嗜好。他購買低價的摩根銀元(Morgan Silver Dollar)然後轉手賣出，結果五個月便讓401(k)退休帳戶存款用光，13張信用卡全部刷爆，信用分數從753分跌至563分，背負近7萬5000元債務。