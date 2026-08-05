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川普兒子公司取得32億國防合約 民主黨議員喊查

記者顏伶如／即時報導
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川普總統長子小川普(左)、次子艾瑞克(右)相關公司取得大量國防合約。（路透）
川普總統長子小川普(左)、次子艾瑞克(右)相關公司取得大量國防合約。（路透）

華盛頓郵報5日報導，數名民主黨籍聯邦參、眾議院聯名致函五角大廈督察長莫林(Platte B. Moring III)，要求調查與川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克(Eric Trump)有關公司在川普第二任期取得共計32億元國防合約、投資與貸款是否涉及濫權。

參與信函連署包括民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)、伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、加州聯邦眾議員賈西亞(Robert Garcia)。

信中寫道：「我們對於日益籠罩的腐敗陰影感到憂心，總統家族和政府官員是否濫用職權影響國防部獎勵項目引發質疑，這種狀況對於競爭、公平中立的發包流程造成多大程度的影響也引起懷疑，流程旨在確保軍人擁有市場上最佳設備與效率最好的技術和武器系統。」

民主黨國會議員要求莫林調查五角大廈對川普家族有關公司授予獎勵與合約的情形，檢討決策過程是否遵循禁止利益衝突的規範。

根據華盛頓郵報先前報導，如果排除太空探索科技公司(SpaceX)、國防科技公司安杜里爾(Anduril)等巨頭，獲得川普兒子相關基金投資的公司取得政府合約與其他資金的數量，比川普第二任期之初增加超過三倍。

小川普之前透過發言人蘇拉比恩(Andy Surabian)對華郵表示，在自己投資或擔任顧問的任何公司服務時，職責都不包括跟聯邦政府交涉。蘇拉比恩說，小川普是普通公民也是企業家，從來不曾擔任政府公職。

根據報導，小川普投資的美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements獲得防部「戰略資本辦公室」(Office of Strategic Capital)6.2億元聯邦直接貸款。

非營利新聞組織ProPublica報導，白宮高層官員納瓦羅(Peter Navarro)幫忙Vulcan Elements遊說而取得貸款。

精華 FAQ

  • 因華郵報導指出，川普兒子相關公司在第二任期內取得共計32億元國防合約、投資與貸款，議員懷疑是否有總統家族介入，進而影響公平發包與利益衝突規範。

  • 聯名信是寫給五角大廈督察長莫林，要求他調查國防部對川普家族有關公司授予獎勵、合約與貸款的過程，並檢討是否遵循禁止利益衝突的相關規定。

  • 報導指出，小川普投資的稀土磁鐵製造商Vulcan Elements獲得防部戰略資本辦公室6.2億元直接貸款；另有ProPublica稱白宮高層官員納瓦羅曾協助該公司遊說。

民主黨 川普 五角大廈

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