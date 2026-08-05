17歲高中生用木棚打造複刻外婆家：TikTok破250萬次觀看

示意圖。Image by FuSuSu . from Pixabay

眾生相雜誌(People)3日獨家報導，17歲高中生沃特斯(Hudson Waters)從小就在住相同社區的外公外婆陪伴下長大，外公外婆相繼過世之後，沃特斯不忍心看到母親把繼承遺物賣掉或收到地下室，因為所有家具與裝飾品都充滿他的童年回憶，於是動手把父親放工具的後院木棚打造成複刻版外婆家，小屋改造計畫在TikTok發表後獲得網友熱烈迴響，累計超過250萬瀏覽次數、超過6萬5000則留言。

沃特斯的外公莫辛格(Roger Motsinger)2018年過世，享壽77歲，外婆珍妮特(Janet Motsinger)2023年過世，同樣享壽77歲。成長於伊利諾州 中部的沃特斯說，許多最美好的童年時光都是在外婆家餐桌旁度過，外婆把她的個人色彩融入居家布置，例如喜歡烘焙、園藝，身為皇后合唱團(Queen)超級粉絲，讓家裡有著特殊風格。

沃特斯說，外婆過世之後，母親繼承所有遺物，但他不忍心看到與自己童年有關的家具與裝飾品落得拍賣 下場，或被遺忘在地下室，決定要讓這些物品找到一個新家。

沃特斯的父親從向朋友購買了一間木棚(shed)，放在後院樹林擺放工具。沃特斯把木棚漆成外婆家的相同顏色，學外婆在木棚外種植花草，陪伴他成長的家具與飾品則放在木棚裡，包括外公外婆擁有第一棟房子時購買的咖啡桌與茶几、鳥鳴時鐘、復古裝飾品、聖誕樹。有了這些東西，他說，感覺就像再次走進外公外婆的家。

他說，希望在木棚裡找到熟悉的感覺，「希望這是一個外婆也會喜歡的地方」。

擺放外公外婆遺物的小屋，沃特斯並沒有當成博物館，而是固定邀請朋友前來聚會，讓童年物品成為新回憶的一部分。他跟朋友用外公外婆的舊音響聽音樂，觀看VHS錄影帶。他說，家人與朋友都非常喜歡小屋保存的回憶。

小屋計畫完成大部分之後，沃特斯在TikTok分享木棚內外設計，希望鼓勵更多人以更有意義的方式保存親人身後留下來的物品。他表示，如果外婆知道她的東西為世界各地網友帶來喜悅，肯定很感動。