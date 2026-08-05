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400萬美國兒童負責照顧家中老人或病人 需求卻遭忽視

記者顏伶如／即時報導
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一項報告指出，全國大約400萬名兒童負責照顧家中老人、病人或身心障礙成員。示意圖...
一項報告指出，全國大約400萬名兒童負責照顧家中老人、病人或身心障礙成員。示意圖。(Photo by Vitaly Gariev on Unsplash)

紐約時報雜誌(New York Times Magazine)5日報導，根據「美國中老年人協會」(AARP)與「全國照護聯盟」(National Alliance for Caregiving)共同公布的2025年報告，全國大約400萬名兒童負責照顧家中老人、病人或身心障礙成員。住在亞特蘭大郊區的15歲女孩伊莎貝拉·羅賓遜(Isabella Myricle Robinson)便是一例，她的母親羅莎·賽達(Rosa Seda)患有乳癌，癌細胞轉移到大腦後兩度接受腦瘤手術，三名已成年的兄姊都在外地，其中兩人正在服役，多年前已離婚的父親在外地工作，回來探視羅莎時睡在公寓客廳。

伊莎貝拉受訪時說，從14歲開始照顧健康狀況一路走下坡的母親。母親切除右乳之後，伊莎貝拉為了幫忙母親清理排除組織液的導管而翹課，動手清理時常常擔心一不小心害管子掉出。

伊莎貝拉幫母親洗澡、更換繃帶，早晚整理母親的藥品，在浴室噴灑來舒(Lysol)消毒劑以免母親感染。

「美國中老年人協會」與「全國照護聯盟」估計全國有400萬名兒童肩負照顧長輩的責任，隨著社會人口結構改變，這個數字未來可能進一步推高。戰後嬰兒潮世代如今紛紛邁入居家生活需要有人協助的階段，房價走高則讓不少美國人變成多代同堂的家庭環境。

醫療系統為民眾帶來越來越多壓力，財務因素使得住院時間縮短，以前在病房提供的照護服務，如今改成回家療養。

非營利照護組織「呼籲關懷」(Call for Caring)創辦人、護理師米雪兒·波爾登(Michelle Bolden)說，病人出院時，家屬對於如何照顧病人缺乏資源，例如怎麼處理導尿管、傷口或胃造口管。

居家照護員時薪通常不到17元，其中近三分之一勞工是移民，勞工部估計每年約有76萬6000個職缺。在資源不足的情況下，照護責任就落在同住一個屋簷下的家人，包括孩子。肩膀照顧責任的孩子與成年人不同，無法獲得州政府或聯邦資源，這些孩子的需求遭到忽視，幾乎無處求助。

就讀喬治亞州雷維爾戴(Riverdale)德魯高中(Charles R. Drew High School)的伊莎貝拉，9年級缺課12天，10年級缺課38天，11年級上學期缺課17天。志向是當獸醫的她說，取捨其實很容易，學業雖然要緊，但母親更重要，「媽媽需要我」。

羅德島州2024年研究發現，全州有14%學生缺課原因是因為要照顧親人。以全國範圍來看，必須照顧家人的青少年當中，有在上學的機率比其他孩子少了8%，就算上學成績也相對較差，成年之後教育程度較低。

精華 FAQ

  • 根據AARP與全國照護聯盟2025年報告，全美約有400萬名兒童負責照顧家中老人、病人或身心障礙成員，這個數字還可能因人口老化與家庭結構改變而持續增加。

  • 伊莎貝拉從14歲開始協助母親處理導管、幫忙洗澡、更換繃帶、整理早晚藥品，還會在浴室噴灑消毒劑避免感染，甚至為照顧母親而翹課。

  • 因為州政府或聯邦資源多半提供給成年人，孩子既不是正式照護勞工，也難以獲得支援；加上家屬出院後缺乏教學與人力，照護壓力就直接落到孩子身上。

紐約時報 癌細胞 亞特蘭大

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