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墨西哥辣椒惹禍？110宗沙門氏菌感染 多人曾在Chipotle用餐

編譯周芳苑／即時報導
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明尼蘇達州已確認110個沙門氏菌感染病例，絕大多數染疫者最近曾在墨西哥風味連鎖餐...
明尼蘇達州已確認110個沙門氏菌感染病例，絕大多數染疫者最近曾在墨西哥風味連鎖餐廳Chipotle用餐。(美聯社)

明尼蘇達州已確認110個沙門氏菌感染(salmonella javiana)病例，絕大多數染疫者最近曾在墨西哥風味連鎖餐廳Chipotle用餐，州衛生廳(Minnesota Department of Health)表示，正著手調查餐廳所供應的墨西哥辣椒(jalapeño peppers)。

明州衛生廳食源性疾病部門資深流行病學家主管梅杜斯(Carlota Medus)稱，在出現症狀後接受訪談的84人中，89%報稱6月中旬至7月間曾在Chipotle用餐，其他人則在別家墨西哥風味餐廳用餐。

梅杜斯說，Chipotle已配合提供紀錄、停用疑似感染源的墨西哥辣椒並採取措施防止進一步傳播；明州擔心，受污染食物可能已在其他地方供應。明尼蘇達州預料該州沙門氏菌病例數還會增加。

食品暨藥物管理局(FDA)已展開溯源調查，目標鎖定墨西哥辣椒等食物。

Chipotle指出，得知多家餐飲零售商可能爆發沙門氏菌疫情後，該公司發現所購入的某一批墨西哥辣椒可能是各餐廳共通食材，已隨即撤下而改用其他供應源。

Chipotle企業事務與食品安全長沙洛(Laurie Schalow)聲稱，該公司有完善的原料溯源系統。

今夏一連串食源性疾病疫情席捲連鎖餐廳、影響消費者，其中，由寄生蟲引起的環孢子蟲病(cyclosporiasis) 傳播範圍最大，患者會持續腹瀉好幾個星期，目前美國疾病防治中心(CDC)已確認數千病例。

經查，環孢子蟲病疫情與Taylor Farms生產的萵苣絲有關，連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)等零售業者供應該受污染食物。 Taylor Farms 上個月稱已將所有產自墨西哥中部的冰山萵苣從美國市場下架，塔可鐘也撤除可能受影響的食物。

聯邦當局也正針對一起與帶殼雞蛋有關的沙門氏菌疫情展開調查。6月出現一連串確診病例後，已向多家零售商發出召回通知。

食藥局又單獨追蹤另一起沙門氏菌疫情，病例數已從106例增至212例；上個月啟動調查後尚未找出與特定食品有關。沙門氏菌感染通常會導致腹瀉、發燒和胃痙攣。

精華 FAQ

  • 明尼蘇達州已確認110個沙門氏菌感染病例，感染菌株為salmonella javiana。衛生單位指出，病例數仍可能上升，因為部分受影響食物可能已流入其他地區。

  • 調查重點鎖定Chipotle供應的墨西哥辣椒，84名受訪患者中有89%曾在6月中旬至7月間於Chipotle用餐。Chipotle表示已停用疑似批次並改用其他供應來源。

  • 內文提到CDC已確認數千例環孢子蟲病，與Taylor Farms生產的萵苣絲有關；聯邦當局也在調查與帶殼雞蛋相關的沙門氏菌疫情，另一起沙門氏菌案病例已增至212例。

Chipotle 沙門氏菌 墨西哥

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