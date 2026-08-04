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美媒報導中國跨境鎮壓 駐美官員指國內法武器化

中央社華盛頓4日專電
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達賴喇嘛西藏宗教基金會、西藏台灣人權連線等團體，2日在中國銀行台北分行前舉辦「以...
達賴喇嘛西藏宗教基金會、西藏台灣人權連線等團體，2日在中國銀行台北分行前舉辦「以身為炬、抵抗暴政」洛嘎讓贊全球行動日活動，眾人撕毀印有「民族團結進步促進法」紙張表達訴求。（中央社）

美國新英格蘭地區報章「共和報」報導，中國施行民族團結進步促進法可能影響部分麻薩諸塞州居民。聯邦眾議員麥高文指這是攻擊美國核心價值的手段，駐波士頓辦事處長廖朝宏受訪強調，中國武器化國內法逕行跨境鎮壓及全球審查。

中國施行「民族團結進步促進法」引起境外藏族、維族等團體關注。美國東北部新英格蘭地區報章「共和報」（The Republican）2日報導，部分住在麻薩諸塞州人士憂心，中國境外長臂管轄可能會衝擊境外異議人士。

麻州選出的聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）指出，不僅中國，許多國家都採取相同手段，這是對美國核心價值與理想的攻擊。

非營利民間團體自由之家（Freedom House）指出，去年有30個國家政府進行跨境鎮壓，中國、俄羅斯、越南居首。這些國家的海外異議人士經歷非法驅逐、拘留等跨境鎮壓手法，部分國家境管部門甚至協助處理。

駐波士頓辦事處長廖朝宏受訪表示，中國透過法令將國內立法武器化，作為中國共產黨實施跨國鎮壓及全球審查的工具，企圖打壓全球關注人權及支持民主的人士，情況非常令人憂心。

他進一步指出，波士頓部分居民與中國或香港仍存在家庭或商業連結，這項法律恐使他們及所有支持自由民主的友人擔心，未來前往中國、香港、澳門，或途經與中國關係密切的國家時，將面臨入境受阻或遭拘留等風險。意味實質上就是強迫海外人士進行自我審查，企圖製造寒蟬效應。

住在西麻州的藏人社區領袖頓珠次仁（Thondup Tsering）表示，這項法律如果針對住在麻州安模斯特（Amherst）的200多名藏人，他不會感到意外，可能性非常高，中國政府的「手臂很長」。

頓珠次仁說，認識7月初在紐約聯合國廣場前自焚的藏人洛嘎讓贊，這項行動呼籲藏人團結爭取獨立。自2009年起已約有170名藏人以自焚手段表達抗議，這是發生在西方國家的首例。

跨境鎮壓是近期美國司法關切重點。聯邦法官今年5月判處被指擔任中國代理人的華裔美籍人士盧建旺（Lu Jianwang）有罪；加州法院2月也以中國代理人等罪名，判決一名華裔人士4個月有期徒刑；同樣涉嫌擔任中國代理人的波士頓華裔男子梁利堂，去年2月被判無罪。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國施行「民族團結進步促進法」後，引起境外藏人、維族等團體關注，擔心這類國內法被延伸到海外，成為跨境鎮壓與施壓工具。

  • 麥高文表示，不僅是中國，許多國家都在採取類似手段；他認為這是對美國核心價值與理想的攻擊，顯示跨境鎮壓已成民主社會必須正視的問題。

  • 廖朝宏指出，中國將國內立法武器化，用作中國共產黨進行跨國鎮壓與全球審查的工具，恐讓海外人士在赴中或經過相關國家時，因擔心拘留或入境受阻而自我審查。

新英格蘭 波士頓 眾議員

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