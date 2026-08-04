美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

CNN旅遊頻道(CNN Travel)報導，成長於德州、後來在聖地牙哥當老師的寶拉·德雷弗斯(Paula Dreyfuss)，考慮晚年生活安排時曾一路從加州開車北上到西雅圖，沿途停留尋找適合退休 的地點。她曾有環遊歐洲的夢想，研究後發現自己唯一符合只有葡萄牙 的 D7簽證，允許擁有穩定被動收入的非歐盟公民居留，2021年新冠疫情 終於促成她永久離開美國，在葡萄牙展開退休生活已有五年。

德雷弗斯受訪時說，決定獨自跑到不曾造訪的葡萄牙退休時，遭到許多親友質疑精神失常。育有兩個孩子的她，現在定居葡萄牙波圖(Porto)，「我在這裡過著充實的生活」。

她熱愛當地美食，每周大約上館子三次，這是以往在聖地牙哥當老師時負擔不起的。

申請葡萄牙D7簽證獲得批准之後，德雷弗斯賣掉在加州的連棟屋(townhouse)，清理大批個人物品。2021年5月，她帶著四個行李箱跟小狗查理(Charlie)抵達葡萄牙。她在里斯本(Lisbon)停留不到一周就離開，因為擁擠人潮、川流不息的車潮「感覺像住在美國一樣」。她租車沿著海岸線往北開，來到波圖受到優美風景、多元、親切氣氛吸引而決定留下來。

她說，很滿意可以靠著「適度收入」過退休生活的現況，一年可以幾次出國度假，包括開車到西班牙、法國，還可以返美探視家人。她也說，最大好處之一是傍晚可以一個人安心散步，因為葡萄牙是「全球和平指數」(Global Peace Index)全世界第七名的安全國家。

她說，葡萄牙醫療服務不管費用或照護品質都比美國好很多。葡萄牙有以稅收為基礎的全民健保。她表示，過去幾年葡萄牙生活花費雖有上升，但整體開銷仍比美國便宜約40%到50%。

不過，德雷弗斯說，要搞懂當地銀行體系、買賣房地產則頗有挑戰，特別是葡萄牙並沒有要求賣方必須告知房屋存在缺點的房產披露聲明規定。

德雷弗斯2022年在波圖購買第一棟兩房公寓但兩年後賣掉，轉而買下一間位於頂樓、兩側都有陽台的公寓。後來她又買下另一套公寓，用來租給朋友。

她表示，語言仍是最大難題，「我講話能讓人聽懂，但聽起來就像個三、四歲的孩子」。

德雷弗斯目前擁有臨時公民身分(temporary citizenship)，每兩、三年必須更新，最近開始申請入籍手續。她說，雖然想念孩子，但在葡萄牙更快樂，因此跟孩子說「你們隨時可以來看我」。