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MAGA右翼陣營要求國土安全部部長穆林下台

記者顏伶如／即時報導
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國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）。（歐新社）
國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）。（歐新社）

MS NOW新聞網站3日報導，國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)今年3月接替遭川普總統開除的前任部長諾姆(Kristi Noem)時，外界預期穆林行事風格將比諾姆低調，但推動大規模驅逐政策不會手軟。不過，曾被川普稱讚是「MAGA戰士」(MAGA warrior)的穆林，由於周末期間在「全國州長協會」(National Governors Association)的一席演說，遭到「讓美國再次偉大」(MAGA)右翼陣營點名要求下台。

原本是奧克拉荷馬州聯邦參議員的穆林，曾為開槍打死美國公民芮妮‧古德(Renee Nicole Good)的聯邦幹員辯護，對出生公民權持反對立場，也曾呼籲關閉「庇護城市」的機場。

穆林1日在「全國州長協會」演講時，把移民區分為合法移民與非法移民，並說移民改革從長遠角度來看是件好事，有助於經濟成長。

他在演講中說：「如果希望促進經濟成長，工作簽證上就必須採取更具永久效果的解決方案，因為『移民偷走美國人工作』的說法在某些行業是真的，但不是所有行業都是這樣。」

穆林接著表示：「這裡是美國，我們想先照顧好美國人。這是我們的經濟，我們的家園，可是在沒有達到勞動參與率的地方，有一種運用勞動力的方法可以填補這些缺口。」

穆林認同移民勞工的說法，遭到極右派陰謀論網紅盧默(Laura Loomer)批評。她把穆林的姓氏改為「穆斯林」(Markwayne Muslim)，並稱穆林企圖「大赦數百萬非法移民」。

福斯新聞網主持人拉倫(Tomi Lahren)也說，穆林想要「討好自由派與工會」。

保守派倡議人士史塔巴克(Robby Starbuck)譴責穆林「軟弱」，呼籲予以撤換。

穆林1日稍後在社群媒體X發文澄清表示，絕對不會大赦非法外國人，「我們是法治國家，如果非法停留，就會遭到拘留與驅逐，沒得商量」。

前任邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)在X發文寫道，不接受穆林認同合法移民的主張。

精華 FAQ

  • 因為他在全國州長協會演說中，把合法移民與非法移民分開看待，並認為移民改革和工作簽證有助經濟成長，這被極右派解讀為對非法移民過於寬鬆。

  • 他表示，美國應先照顧本國勞工，但在部分勞動參與率不足的產業，可以透過更具永久性的工作簽證方案補足缺口，並認為某些行業確實存在移民搶工作情況。

  • 盧默、福斯新聞主持人拉倫及倡議人士史塔巴克都批評穆林軟弱、想討好自由派與工會，還要求撤換他；穆林則在X上澄清，稱絕不大赦非法外國人。

國土安全部 川普 奧克拉荷馬州

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