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多州立法進一步放寬開槍自衛的法律保護

記者顏伶如／即時報導
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多州正在推動立法，讓民眾可以在更多情況下使用致命武器做為自我防衛。示意圖（美聯社...
多州正在推動立法，讓民眾可以在更多情況下使用致命武器做為自我防衛。示意圖（美聯社）

紐約時報雜誌(New York Times Magazine)3日報導，多州正在推動立法，讓民眾可以在更多情況下使用致命武器做為自我防衛，法源根據則來自深具美國色彩的特殊傳統；推動中的法案是「堅守陣地法」(stand your ground laws)原則的全新詮釋，「堅守陣地法」僅允許保護自己，而不是保護財物，擴大解釋之後的法條則允許民眾認為自己或他人遭受入侵者威脅時，為了保護財物而開槍打死匪徒。

田納西州日前通過州法，在法律層面上允許民眾對跑到花園工具棚偷竊剪草機、腳踏車或電動工具的小偷開槍。

相較之下，傳統上「堅守陣地法」只允許開槍保護自己，但不允許為了保護財物而開槍。

主張「不退讓原則」的「堅守陣地法」，核心理念從美國建國百年(Centennial)時期就已存在。原則概念明確：「任何人不得使用武力對你脅迫。」

對於發生於住家之外的事件，「堅守陣地法」定義則較狹隘，強調必須盡一切可能盡量避免暴力。不過，過去幾年來，越來越多州放寬允許使用致命武器的範疇，反對人士則說，如此趨勢導致凶殺案件增加、動輒開槍的魯莽行為。

密蘇里州2024年一場超級盃(Super Bowl)慶祝活動發生槍擊，造成一人死亡，數十人受傷。一名男性槍手原本面臨謀殺罪指控，但密州檢察官強森(Melesa Johnson)今年3月表示，根據州法必須撤銷起訴罪名。

強森表示，撤銷起訴罪名的狀況變得越來越普遍。自從密州「堅守陣地法」在2016年生效以來，檢察官辦公室每年起訴的凶殺案數量減少一半。

報導指出，佛羅里達州首開全國先例於2005年通過「堅守陣地法」以來，使用致命武器自我防衛的權利穩定擴張；如今隨著各州推動法律，民眾有了更多理由可以為開槍致人於死辯護，通常只要援引模糊的「心生恐懼」理由即可，這標誌著「有正當防衛理由的殺人行為」(defensible homicides)已經進入新時代。

精華 FAQ

  • 報導聚焦於多州推動擴大「堅守陣地法」的適用範圍，讓民眾不只可在自保時動用致命武器，也可能在認定財物受威脅時主張正當防衛。

  • 田納西州的州法允許民眾對闖入花園工具棚，偷竊剪草機、腳踏車或電動工具的小偷開槍，等於把保護財物納入可使用致命武力的範圍。

  • 反對者認為，這種擴張會讓人更容易以模糊的恐懼理由開槍，增加魯莽用武與凶殺案件，並可能讓原本應受限制的致命防衛變得更常見。

紐約時報 田納西州

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