34歲就成「三明治世代」上養父母下顧幼兒 退休夢恐破碎

承擔「上有老，下有小」雙重照護責任的「三明治世代」(Sandwich Generation)世代出現年輕化的趨勢，如今平均年齡已降低到34歲，嚴重危及這群年輕美國人的退休生活。示意圖（美聯社）

今日美國報3日報導，承擔「上有老，下有小」雙重照護責任的「三明治世代」(Sandwich Generation)世代出現年輕化的趨勢，如今平均年齡已降低到34歲，嚴重危及這群年輕美國人的退休 生活。

根據照護仲介平台Care.com公布的「2026年三明治世代報告」，同時要照顧年邁雙親與年幼兒女的「三明治世代」族群，平均年齡已經從過去大約40多歲、50多歲降低到34歲。

接受訪問的1000名美國人當中，69%受訪者說，承擔雙重照護責任的時間點來得比預期更早，約80%受訪者說轉變發生非常突然，在財務上幾乎沒有時間預做準備。

報導指出，「三明治世代」對於自己的雙重照護角色感到措手不及，同時承擔托兒花費、長照 開銷的財務壓力，生活當中幾乎所有金錢決策都受到牽累。

人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas數據顯示，雙重照護角色不成比例地大量落在女性身上，導致婦女因此退出職場。

醫療警報系統Bay Alarm Medical對507名美國人進行調查發現，成年子女為了照護父母，光是收入損失與自費支出，每年金額估計就有1萬2300元左右。如果把無償照護的時數也列入計算，每年照護實際成本超過2萬5000元。

Care.com戰略成長副總監吉兒‧麥克納馬拉(Jill McNamara)表示，「三明治世代」照護者平均年齡下降很可能是因為社會趨勢轉變的關係。

她說，人們較晚生兒育女，意味著家裡剛有學走路或讀幼稚園的孩子時，自己的父母則年事已高，剛好步入需要實質照護與支援的階段。她表示，年輕人因此一邊照護孩子，一邊照護父母，因為兩種需求重疊在一樣的年歲當中，不是像前幾代美國人一樣時間錯開。

Challenger, Gray & Christmas營運長兼職場專家查倫傑(Andy Challenger)說，年輕美國人正在照顧的年邁雙親，原本通常是幫忙照顧孫輩的同一群人。他說，當祖父母或外公外婆出現健康問題時，並不是單一個人的危機，而是迅速演變成雙重危機。

Bay Alarm Medical調查發現，承擔照護雙親責任的成年兒女當中，平均10人裡有7人工作或事業受到打擊，平均每3人當中就有1人動用或縮減退休存款。大約60%受訪者說，雙重照顧責任影響自己的退休計畫，將近20%受訪者則說恐怕永遠無法完全退休。

查倫傑指出，企業需要意識到這是勞動力議題，不是個人私事，照護者被迫離職等於人才流失。他說：「彈性是雇主能為照護者提供的最重要事情。」