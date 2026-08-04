5州初選登場 密西根測民主黨風向 堪薩斯密蘇里維州開打
堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場，CNN分析，密西根州民主黨初選結果將是今年全黨發展方向的最重要考驗，黨內進步派從今年春季到夏季以來，在多個深藍選區一路打敗現任者及建制派要角，這股趨勢在全國規模最大的決戰選區表現如何，備受矚目。
民主黨密州聯邦參議員初選中，身為進步派的前任底特律衛生廳長薩依德(Abdul El-Sayed)對決溫和派的密州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，勝出者將迎戰共和黨候選人、前任密州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)。
彼得斯(Gary Peters)從2015年以來擔任民主黨密州聯邦參議員，但2020年連任時得票率僅贏1.7%，本屆任期結束便將退休。民主黨華府建制派人士認為，史蒂文斯最有辦法能為民主黨守住彼得斯席次，但如果薩依德出線，則印證進步派長期以來主張應建立新聯盟的策略。
CNN分析，這場初選的結果可能延伸到2028年，有意問鼎白宮的總統參選人可以從初選當中一窺密州選民的訴求。密西根州可能是民主黨總統提名過程中最早投票的六州之一，是總統大選必爭之地；4日初選結果也攸關民主黨能否在今年11月期中選舉在參議院席次淨增4席而獲得過半席次。
民主黨密州聯邦眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)爭取連任，但可能敗給進步派挑戰者、州眾議員麥金尼(Donavan McKinney)。
共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)尋求連任，民主黨初選則有十多人參加，其中募款能力最強的是截至7月中旬競選帳戶有170多萬資金的「聯合衛理公會復活教堂」(United Methodist Church of the Resurrection)創立牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)。
民主黨密蘇里州聯邦眾議員貝爾(Wesley Bell)尋求連任，初選遇上民主社會主義路線的挑戰者布希(Cori Bush)。
維吉尼亞州國會選區重畫地圖雖然通過選民投票，但5月卻遭最高法院推翻。重畫地圖原本讓民主黨可望在眾院增加4席，但現在剩下2席有較高把握。
因為密西根被視為民主黨今年發展方向的風向球，進步派近來在多個深藍選區連勝建制派，這次在全國規模最大的決戰州表現如何，將影響黨內路線與2028布局。 民主黨初選由進步派前底特律衛生廳長薩依德對上溫和派聯邦眾議員史蒂文斯，勝出者將代表民主黨挑戰共和黨候選人、前密州聯邦眾議員羅傑斯。 結果不只影響今年11月能否在參院淨增4席並取得過半，也可能成為2028年總統提名的重要參考，讓潛在白宮參選人提前觀察密西根選民的偏好與訴求。
精華 FAQ
因為密西根被視為民主黨今年發展方向的風向球，進步派近來在多個深藍選區連勝建制派，這次在全國規模最大的決戰州表現如何，將影響黨內路線與2028布局。
民主黨初選由進步派前底特律衛生廳長薩依德對上溫和派聯邦眾議員史蒂文斯，勝出者將代表民主黨挑戰共和黨候選人、前密州聯邦眾議員羅傑斯。
結果不只影響今年11月能否在參院淨增4席並取得過半，也可能成為2028年總統提名的重要參考，讓潛在白宮參選人提前觀察密西根選民的偏好與訴求。
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