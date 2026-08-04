5州初選登場 密西根測民主黨風向 堪薩斯密蘇里維州開打

堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場。(美聯社)

堪薩斯州、密西根州、密蘇里州 、維吉尼亞州、華盛頓州初選 4日同步登場，CNN分析，密西根州民主黨 初選結果將是今年全黨發展方向的最重要考驗，黨內進步派從今年春季到夏季以來，在多個深藍選區一路打敗現任者及建制派要角，這股趨勢在全國規模最大的決戰選區表現如何，備受矚目。

民主黨密州聯邦參議員初選中，身為進步派的前任底特律衛生廳長薩依德(Abdul El-Sayed)對決溫和派的密州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，勝出者將迎戰共和黨候選人、前任密州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)。

彼得斯(Gary Peters)從2015年以來擔任民主黨密州聯邦參議員，但2020年連任時得票率僅贏1.7%，本屆任期結束便將退休。民主黨華府建制派人士認為，史蒂文斯最有辦法能為民主黨守住彼得斯席次，但如果薩依德出線，則印證進步派長期以來主張應建立新聯盟的策略。

CNN分析，這場初選的結果可能延伸到2028年，有意問鼎白宮的總統參選人可以從初選當中一窺密州選民的訴求。密西根州可能是民主黨總統提名過程中最早投票的六州之一，是總統大選必爭之地；4日初選結果也攸關民主黨能否在今年11月期中選舉在參議院席次淨增4席而獲得過半席次。

民主黨密州聯邦眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)爭取連任，但可能敗給進步派挑戰者、州眾議員麥金尼(Donavan McKinney)。

共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)尋求連任，民主黨初選則有十多人參加，其中募款能力最強的是截至7月中旬競選帳戶有170多萬資金的「聯合衛理公會復活教堂」(United Methodist Church of the Resurrection)創立牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)。

民主黨密蘇里州聯邦眾議員貝爾(Wesley Bell)尋求連任，初選遇上民主社會主義路線的挑戰者布希(Cori Bush)。

維吉尼亞州國會選區重畫地圖雖然通過選民投票，但5月卻遭最高法院推翻。重畫地圖原本讓民主黨可望在眾院增加4席，但現在剩下2席有較高把握。

堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場。(美聯社)

堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場。(美聯社)