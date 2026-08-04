CNN：華盛頓州野火失控 37歲縱火嫌犯被捕

華盛頓州斯波坎郡的野火已導致數萬居民緊急撤離，數百棟房屋和建築物被摧毀。（歐新社）

華盛頓州斯波坎郡(Spokane County)從周末以來三場野火 同時延燒，數萬居民緊急撤離，多個社區面臨安全威脅。CNN 4日報導，就在消防人員全力對抗火勢之際，一名37歲男子3日下午涉嫌縱火而遭逮捕，法院裁定保釋金100萬元。華盛頓州國民兵 (Washington National Guard)副官威爾希(Gent Welsh)說，大火濃煙持續籠罩幾乎全州，祝融肆虐地區看起來就像「戰區」。

斯波坎郡警長諾威爾斯(John Nowels)3日宣布，法里納奇(Aaron F. Farinacci)涉嫌與「舊步道野火」(Old Trails Fire)有關，已於3日下午落網，目前在押。

諾威爾斯表示，最早在1日就有目擊者看到法里納奇出現在起火點附近。這個區域後來冒出濃煙，目擊者因此報警。警方後來找到法里納奇，但盤問之後讓他離開。當時員警發現法里納奇隨身攜帶防水火柴、丁烷打火機。後來調查人員根據員警配戴的隨身錄影器拍攝畫面內容，從盤查法里納奇的問答疑點申請逮捕令獲准。

根據最新統計，從1日起火以來，斯波坎三場野火「舊步道野火」、「秋巷野火」(Autumn Lane Fire)以及「費爾維尤野火」(Fairview Fire)蔓延超過8000英畝土地、摧毀數百棟房舍，到3日為止控制率為0%，大約1萬棟建築物現正面臨野火侵襲威脅。

華州官員4日清晨表示，雖然消防主管已經確認了野火剛開始發生時幾乎所有打電話求救民眾的下落，但有14人尚未取得聯繫。

華州長佛格森(Bob Ferguson)說，失聯民眾並沒有列為「失蹤」(missing)，官員正盡力設法確認民眾平安無事。

華州初選訂於4日舉行，斯波坎選務官員說，已經做出特別安排，確保受到野火影響而撤離的民眾仍可使用投票箱。原本印第安小徑圖書館(Indian Trail Library)內設有一個集票箱(drop box)，但由於圖書館位於撤離地區而暫時關閉。