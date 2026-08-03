美日為何聯手救日圓？

日圓對美元跌至大約40年來最低點之際，財政部 上周採取罕見動作出手拉抬日圓。紐約時報 3日分析，財政部決定與東京聯手遏止日圓跌勢，除了進一步強化日圓的全球重要性，也防止了可能釀成的國際麻煩，這個發展凸顯了日本 市場動盪恐將引發的風險有多高，這不只是東京當局的問題而已，也是美國的問題。

日圓對美元3日升值到1美元兌157日圓，是5月初以來最高水平。

日圓貶值不僅推高進口成本和日本家庭支出，也會推高美國利率、打亂日本對美國投資5500億美元計畫。

美日之間有著深厚的經濟、金融關係。日本持有總計近3兆美元的大量美國國債、股票與其他資產，這意味著日本動盪恐將波及美國市場，甚至全球。

日本官員今年已投入數百億美元設法拉抬日圓，但干預效果頗為有限。外界預期日本可能出售持有美債的某些部分，以便籌措資金展開進一步干預。日本是美國國債最大的外國持有者，持有量超過1.1兆美元。然而，日本出售美債將導致美債價格壓低，最終讓美國政府面臨借貸成本變高。

日圓波動同時影響韓元等亞洲貨幣，因此支撐日圓能降低其他亞洲國家承受的龐大壓力，減輕必須賣掉美元外匯存底來支持本國貨幣的風險。

穆迪分析(Moody's Analytics)經濟學家布魯赫德(John Bromhead)說，對華府而言，支撐日圓是「成本相對較低的保險」。

另外，日圓走弱代表美國走強，美國商品對外國買家而言變得更加昂貴，美國出口商利益受損，日本出口商在美國市場則獲得競爭優勢。

通膨加劇使得日本央行6月間把利率提高到1%，成為31年來最高水平。分析師說，只要日本利率仍遠遠低於美國，日圓弱勢就持續存在，聯邦準備理事會估計將把美國利率維持在3.5%至3.75%之間。

雖然聯準會今年迄今尚未調整利率，但升息壓力在聯準會內部逐漸增加，因此美國與日本之間的利率差距可能還會進一步拉大。

財政部長貝森特(Scott Bessent)與日本財務大臣片山皋月(Satsuki Katayama)均表示，若有需要將採取進一步行動提振日圓。

片山皋月發表聲明表示，日本財務省保持警惕，並與美國財政部的同僚保持密切溝通，若有需要「我們將毫不猶豫展開進一步聯合干預」。