我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

美日為何聯手救日圓？

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日圓對美元跌至大約40年來最低點之際，財政部上周採取罕見動作出手拉抬日圓。紐約時報3日分析，財政部決定與東京聯手遏止日圓跌勢，除了進一步強化日圓的全球重要性，也防止了可能釀成的國際麻煩，這個發展凸顯了日本市場動盪恐將引發的風險有多高，這不只是東京當局的問題而已，也是美國的問題。

日圓對美元3日升值到1美元兌157日圓，是5月初以來最高水平。

日圓貶值不僅推高進口成本和日本家庭支出，也會推高美國利率、打亂日本對美國投資5500億美元計畫。

美日之間有著深厚的經濟、金融關係。日本持有總計近3兆美元的大量美國國債、股票與其他資產，這意味著日本動盪恐將波及美國市場，甚至全球。

日本官員今年已投入數百億美元設法拉抬日圓，但干預效果頗為有限。外界預期日本可能出售持有美債的某些部分，以便籌措資金展開進一步干預。日本是美國國債最大的外國持有者，持有量超過1.1兆美元。然而，日本出售美債將導致美債價格壓低，最終讓美國政府面臨借貸成本變高。

日圓波動同時影響韓元等亞洲貨幣，因此支撐日圓能降低其他亞洲國家承受的龐大壓力，減輕必須賣掉美元外匯存底來支持本國貨幣的風險。

穆迪分析(Moody's Analytics)經濟學家布魯赫德(John Bromhead)說，對華府而言，支撐日圓是「成本相對較低的保險」。

另外，日圓走弱代表美國走強，美國商品對外國買家而言變得更加昂貴，美國出口商利益受損，日本出口商在美國市場則獲得競爭優勢。

通膨加劇使得日本央行6月間把利率提高到1%，成為31年來最高水平。分析師說，只要日本利率仍遠遠低於美國，日圓弱勢就持續存在，聯邦準備理事會估計將把美國利率維持在3.5%至3.75%之間。

雖然聯準會今年迄今尚未調整利率，但升息壓力在聯準會內部逐漸增加，因此美國與日本之間的利率差距可能還會進一步拉大。

財政部長貝森特(Scott Bessent)與日本財務大臣片山皋月(Satsuki Katayama)均表示，若有需要將採取進一步行動提振日圓。

片山皋月發表聲明表示，日本財務省保持警惕，並與美國財政部的同僚保持密切溝通，若有需要「我們將毫不猶豫展開進一步聯合干預」。

精華 FAQ

  • 主因是日圓跌到接近40年低點，若放任貶值，會推高日本進口成本與家庭支出，也可能引發亞洲貨幣連鎖壓力，進一步波及美國利率與全球金融市場。

  • 因為日本持有近3兆美元美國資產，若市場動盪擴大，可能衝擊美債與股市；同時日圓弱勢也會讓美國出口競爭力下降，甚至推高美國政府借貸成本。

  • 日本是最大外國美債持有者，若出售部分美債籌錢干預，可能壓低美債價格、拉高殖利率，最後讓美國政府融資成本上升，形成對美國不利的反作用。

日本 財政部 紐約時報

上一則

美國環孢子蟲病疫情擴大 密西根州2死

下一則

川普新關稅再挨告 25州聯手要求退稅

延伸閱讀

日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看

日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看
日圓為何這麼弱？與他國利差太大

日圓為何這麼弱？與他國利差太大
美、日近30年來首度聯手撐日圓 日圓兩天強勁反彈逾6%

美、日近30年來首度聯手撐日圓 日圓兩天強勁反彈逾6%
美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了

美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了

熱門新聞

ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」
10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她