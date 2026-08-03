副總統42歲生日…妻子曬罕見家庭照 揭范斯暖爸一面
據雅虎新聞網報導，副總統范斯（JD Vance）於8月2日迎來42歲生日，第二夫人烏莎（Usha Vance）則透過一系列首次公開的溫馨家庭照片，向丈夫送上生日祝福。
就在迎接第四個孩子，兒子亞力克．尼爾．范斯（Alec Neel Vance）出生兩周後，烏莎又迎來了另一個值得紀念的時刻：丈夫范斯的42歲生日。雖然夫妻倆並未透露副總統如何慶祝這一天，但他們透過社群媒體分享了幾張難得曝光的家庭生活片段。
烏莎在Instagram發文寫道，「祝 @VP 生日快樂！我們愛你。（Wishing @VP the happiest of birthdays! We love you）」並附上兩張珍貴照片。
第一張照片中，夫妻倆罕見以輕鬆居家的造型入鏡，兩人一同溫柔撫摸著一隻小雞，畫面充滿家庭氣息。第二張則是一張溫馨的孕期合照，當時已懷孕多月的烏莎，與夫妻倆的三名孩子，9歲的Ewan、6歲的Vivek和4歲的 Mirabel，以及范斯一同逗弄、抱著家中的德國牧羊犬Atlas，展現一家人的親密互動。
當然，第二夫人並不是唯一向副總統送上生日祝福的人。白宮官方Instagram也發布賀文，「祝美國副總統范斯生日快樂，他是美國人民驕傲的捍衛者！」同時附上一張范斯與川普總統一同開懷大笑的黑白照片。
雖然這一天的焦點都聚集在范斯身上，但就在不久前，他們的第四個孩子亞力克才剛成為全家的焦點。夫妻倆於7月19日透過Instagram宣布喜訊，「我們很高興宣布，我們的兒子亞力克今天早晨出生。烏莎和寶寶都健康平安，而我們的孩子們也非常開心能迎接他們的小弟弟。」
一周後，范斯一家再度讓外界一窺這個日益壯大的家庭生活。此前，川普總統曾在Truth Social上分享亞力克的第一張照片，而副總統與妻子也公開了一張全家福，並寫道，「感謝大家在我們適應六口之家生活期間送上的所有祝福。」
范斯一家並不是這個周末唯一在Instagram分享家庭生活點滴的華盛頓政界人士。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也公開了一系列溫馨照片，主角包括她本人、丈夫里奇歐（Nicholas Riccio），以及兩歲的兒子Niko和剛出生的女兒Vivi。
與烏莎分享的照片類似，李維特7月的Instagram貼文同樣包含生日慶祝畫面。不過，這次生日的主角並非丈夫，而是她的兒子Niko。
李維特也藉此讓粉絲一窺她的私人家庭生活，分享多張充滿幸福感的照片，包括Niko品嚐漏斗蛋糕、兩個孩子親密依偎、一家人前往海灘度假的畫面，以及小女兒Vivi穿著印有「美國250周年生日」圖案的愛國主題連身衣。
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烏莎在Instagram發文祝范斯生日快樂，並附上兩張首次公開的家庭照片，內容包括夫妻輕鬆居家互動，以及她懷孕時與孩子、愛犬同框的溫馨畫面。 照片一是夫妻倆在家中溫柔撫摸小雞，氣氛輕鬆自然；照片二則是烏莎孕期與3名孩子及德國牧羊犬Atlas互動，呈現一家人親密陪伴的日常。 文章提到范斯與烏莎剛迎來第4個孩子亞力克，兩人也公開全家福感謝祝福；另外白宮官方與白宮新聞秘書李維特也在社群分享各自的家庭生活點滴。
精華 FAQ
烏莎在Instagram發文祝范斯生日快樂，並附上兩張首次公開的家庭照片，內容包括夫妻輕鬆居家互動，以及她懷孕時與孩子、愛犬同框的溫馨畫面。
照片一是夫妻倆在家中溫柔撫摸小雞，氣氛輕鬆自然；照片二則是烏莎孕期與3名孩子及德國牧羊犬Atlas互動，呈現一家人親密陪伴的日常。
文章提到范斯與烏莎剛迎來第4個孩子亞力克，兩人也公開全家福感謝祝福；另外白宮官方與白宮新聞秘書李維特也在社群分享各自的家庭生活點滴。
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