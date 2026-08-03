副總統42歲生日…妻子曬罕見家庭照 揭范斯暖爸一面

美國副總統范斯與他的家人。（路透）

據雅虎新聞網報導，副總統范斯 （JD Vance）於8月2日迎來42歲生日，第二夫人烏莎（Usha Vance）則透過一系列首次公開的溫馨家庭照片，向丈夫送上生日祝福。

就在迎接第四個孩子，兒子亞力克．尼爾．范斯（Alec Neel Vance）出生兩周後，烏莎又迎來了另一個值得紀念的時刻：丈夫范斯的42歲生日。雖然夫妻倆並未透露副總統如何慶祝這一天，但他們透過社群媒體分享了幾張難得曝光的家庭生活片段。

烏莎在Instagram發文寫道，「祝 @VP 生日快樂！我們愛你。（Wishing @VP the happiest of birthdays! We love you）」並附上兩張珍貴照片。

第一張照片中，夫妻倆罕見以輕鬆居家的造型入鏡，兩人一同溫柔撫摸著一隻小雞，畫面充滿家庭氣息。第二張則是一張溫馨的孕期合照，當時已懷孕多月的烏莎，與夫妻倆的三名孩子，9歲的Ewan、6歲的Vivek和4歲的 Mirabel，以及范斯一同逗弄、抱著家中的德國牧羊犬Atlas，展現一家人的親密互動。

當然，第二夫人並不是唯一向副總統送上生日祝福的人。白宮官方Instagram也發布賀文，「祝美國副總統范斯生日快樂，他是美國人民驕傲的捍衛者！」同時附上一張范斯與川普總統一同開懷大笑的黑白照片。

雖然這一天的焦點都聚集在范斯身上，但就在不久前，他們的第四個孩子亞力克才剛成為全家的焦點。夫妻倆於7月19日透過Instagram宣布喜訊，「我們很高興宣布，我們的兒子亞力克今天早晨出生。烏莎和寶寶都健康平安，而我們的孩子們也非常開心能迎接他們的小弟弟。」

一周後，范斯一家再度讓外界一窺這個日益壯大的家庭生活。此前，川普總統曾在Truth Social上分享亞力克的第一張照片，而副總統與妻子也公開了一張全家福，並寫道，「感謝大家在我們適應六口之家生活期間送上的所有祝福。」

范斯一家並不是這個周末唯一在Instagram分享家庭生活點滴的華盛頓政界人士。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也公開了一系列溫馨照片，主角包括她本人、丈夫里奇歐（Nicholas Riccio），以及兩歲的兒子Niko和剛出生的女兒Vivi。

與烏莎分享的照片類似，李維特7月的Instagram貼文同樣包含生日慶祝畫面。不過，這次生日的主角並非丈夫，而是她的兒子Niko。

李維特也藉此讓粉絲一窺她的私人家庭生活，分享多張充滿幸福感的照片，包括Niko品嚐漏斗蛋糕、兩個孩子親密依偎、一家人前往海灘度假的畫面，以及小女兒Vivi穿著印有「美國250周年生日」圖案的愛國主題連身衣。

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